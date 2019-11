13 év fegyházat kapott a húsklopfolós erőszakoló

A bíróság első fokon 13 év fegyházra ítélte a férfit, aki megerőszakolt és bántalmazott egy 17 éves lányt. A vádlott és a védő fellebbezett, az ítélet nem jogerős.

A Tatabányai Törvényszéken folytatódott annak a férfinek az ügyét, aki a vád szerint fogságba ejtett, bántalmazott és megerőszakolt egy 17 éves lányt Bokod és Oroszlány között. A férfit a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete, személyi szabadság megsértése bűntette és szexuális erőszak bűntette miatt vádat emelt egy letartóztatásban lévő férfival szemben.

Legutóbb november 4-i bírósági tárgyaláson végül nem született döntés. Fordulat állt be az ügyben, ugyanis a férfi védője újabb bizonyítékokat mutatott be, mely szerint a férfi enyhén értelmi fogyatékos személyként kezelendő, mert speciális gyógypedagógiai intézetbe járt általános iskolába. Szakorvosi véleménnyel azonban nem volt alátámasztható a fogyatékossága az erőszakolónak. A tárgyalás során a férfi többször is azzal védekezett, hogy nem tud verekedni, ezért volt nála a húsklopfoló. Akkor a bíró végül úgy döntött, hogy a tárgyalást elnapolja.

Dr. Horváth Sándortól, a megyei főügyészség helyettes sajtószóvivőjétől megtudtuk, hogy a bíróság a november 14-i tárgyaláson 13 év fegyházra és 8 év közügyektől eltiltásra ítélte az erőszakoló férfit. Az ítélet a kihirdetést követően nem vált jogerőssé, mert a vádlott és a védő fellebbezést nyújtott be. Az ügyészség indítványára a bíróság fenntartotta a férfi letartóztatásban tartását.

Ahogy arról a vádemeléskor beszámoltunk, a férfi együtt szeretett volna járni a későbbi áldozattal, aki azonban csupán barátként tekintett rá. A férfi 2018 áprilisában, az esti órákban a Bokodot és az Oroszlányt összekötő földúton a bokrok közé csalta az akkor 17 éves lányt azzal az ürüggyel, hogy nézze meg, milyen leadni való rezet rejtett oda. A vádirat szerint a bokor alól kivett egy előzőleg oda készített húsklopfolót, és amikor a lány hátat fordított neki, és a helyszínről távozni készült, a húsklopfolóval nagy erővel, legalább három alkalommal fején megütötte. A földre került sértettet a férfi fojtogatta, ököllel többször megütötte, majd az akarata ellenére többször közösült is vele.

A bántalmazás miatt a a lánynak arccsonttörése, orrcsonttörése és test szerte több zúzódása és horzsolása keletkezett, továbbá a nyakát ért szorítás alkalmas volt reflexes szívmegállás, azaz halálos eredmény előidézésére is. A férfi májusban, az előkészítő ülésen megtagadta a vallomástételt.