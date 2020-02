Meseszép naplementével búcsúzott február utolsó vasárnapja

Bakó Krisztián február utolsó vasárnapján örökítette meg a szélvihar előtti eget tatán, az Öreg-tó partján.

Ezúttal egy egész galériát hoztunk Bakó Krisztián képeiből. A fotós számos alkalommal osztotta már meg velünk képeit, így például azt is, amikor villámok cikáztak Tata felett, és most is remek pillanatban kapta el a felhős-vöröslő eget.