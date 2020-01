Ha a köd nem lenne elég: fa dőlt az 1-es útra

Tartós ködre nem számíthatunk a meteorológia szerint, de ködfoltokra, ónos szitálásra továbbra is. Az 1-es úton kidőlt fa nehezíti a reggeli közlekedést.

Az Útinform tájékoztatása szerint az ország nagy részén erősen ködös, párás az idő szerda kora reggel, a gyorsforgalmi, valamint a fő-és a mellékutak burkolata szinte mindenütt sónedves. Országszerte továbbra is ködfoltok nehezítik a közlekedést, Komárom-Esztergom és Pest megye északi területein is 100 és 300 méter közé csökkenhet a belátható út hossza. Mindemellett kidőlt egy fa is nehezíti a haladást az 1-es főúton, Szárliget közelében. A 41-es kilométerszelvénynél egy sávon, irányonként váltakozva engedik el a forgalmat.

Szerdára Komárom-Esztergomra egyébként nincs érvényben figyelmeztetés a sűrű köd miatt, de Fejér és Pest megyére igen, ezzel pedig számolnia kell a szomszédos megyékbe autózóknak mindenképp. Az előrejelzés szerint szerdán napközben a Dunántúl egy részén (főként a Dél-Dunántúl, délnyugat, illetve a Bakonytól északra eső területeken), illetve helyenként az Alföld déli részén felszakadozhat a köd és a rétegfelhőzet, de a látási viszonyokban kisebb-nagyobb mértékű javulásra máshol is számítani lehet.

A meteorológiai szolgálat szerint a borult, ködös tájakon helyenként hószállingózás, ónos szitálás, illetve úgynevezett ipari havazás is előfordulhat. A déli, délkeleti szél mérsékelt, a Dunántúlon néhol élénk lesz, a naposabb tájakon viszont egy-egy erős lökés sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában -3 és +3 fok között alakul, de ahol kisüt a nap, ennél pár fokkal melegebb is lehet. Késő este -4, +1 fok várható.