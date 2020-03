A szakértő elárulta: itt keresnek munkaerőt most is

Az utóbbi napokban a járvány miatt alaposan megváltozott a munkaerőpiaci helyzet, sokan váltak váratlanul munkanélkülivé megyénkben is. Tapasztalatairól kérdeztük Juhász Csongort, a Prohuman Kft. ügyvezető igazgatóját.

– Most minden vállalatnál és persze nálunk is elsődleges a dolgozók egészségnek védelme – hangsúlyozta Juhász Csongor, a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó Prohuman Kft. ügyvezetője. – A kialakult helyzet átrendezi a piacot és jelentős hatással van a munkavégzés körülményeire. A cégek tömegesen térnek át az otthoni munkavégzés bevezetésére, olyan területeken is, ahol ez eddig egyáltalán nem volt jellemző. További fejtörést okoz az iskolák, óvodák bezárása, a digitális oktatással járó nehézségek megoldása.

– Vannak olyan iparágak, ahol az otthoni munka nem opció – folytatja. – A munkaerő-kölcsönzők szerepe a krí­zishelyzetben felerősödik. A logisztikai, kereskedelmi, ügyfélszolgálati call centerek, a higiéniai, takarítói és egyes élelmiszeripari területeken jelenleg erősödik a kereslet. Növekedést látunk az alkalmi és a diákmunka területen is. A mi dolgunk ebben az extrém helyzetben az, hogy maximálisan segítsük régi és leendő partnereinket. Biztos vagyok benne, hogy ez a helyzet nem állandósul, az emberiség idővel legyőzi a vírust. Már erre az időszakra készülünk, a 2008-as válság tapasztalatait is figyelembe véve.

A vendéglátásban és a turizmusban már most megnövekedett az álláskeresők száma, ők alkalmi megoldást keresnek ezen időszak átvészelésére. Komárom-Esztergom megyében az egészségügyi és higiéniai termékeket gyártó partnereinknél továbbra is magas létszámigény jellemző. Jelentős az autóipari gyáraknál és beszállítóknál a változás: a lassítást követően ideiglenes, bizonytalan ideig tartó bezárások következhetnek.

Megtudtuk, hogy a Prohuman folyamatosan, az egész országra kiterjedően monitorozza a felszabaduló munkaerőt. Azon dolgoznak, hogy mind ügyfeleik, mind pedig a munkavállalók számára a legmegfelelőbb megoldásokat találják meg: egyfajta hidat képeznek a nehéz helyzetbe kerültek és a megnövekedett munkaerőt igénylő vállalatok között országos hálózatukon keresztül.

– Javasoljuk mindenkinek, hogy akár munkaadói, akár munkavállalói oldalon szembesül most, vagy a következő hetek során a kihívásokkal, kérjen segítséget a szakemberektől – teszi hozzá Juhász Csongor.

(Főoldali kép: Shutterstock)