Minden, március 18-a előtt felvett hitelre vonatkozik a moratórium

Több mint egymillió embernek segít a hiteltörlesztési moratórium meghosszabbítása.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, Dömötör Csaba szombati videóüzenetében a moratórium meghosszabbításával kapcsolatban felmerült kérdéseket tisztázva kijelentette:

a moratórium minden, március 18-a előtt felvett hitelre, kölcsönre és lízingre, így a lakáshitelekre, az autóhitelekre, valamint a babaváró támogatásra is vonatkozik.

Közölte: a magánszemélyeknek a moratóriumba való belépéshez vagy hosszabbításhoz nem kell bemenni a bankba, de a bank ellenőrizheti, hogy az illető jogosult-e a hosszabbításra.

A vállalkozásoknál a hosszabbítás azonban csak azokra vonatkozik, amelyek árbevétele legalább 25 százalékkal csökkent. Nekik jelezni kell a bank felé, ha hosszabbítást szeretnének, és a jogosultságot dokumentumokkal is igazolniuk kell – hívta fel a figyelmet az államtitkár.

Hozzátette: azok a párok is élhetnek a lehetőséggel, akik még csak most várják gyermeküket, és azok a szülők is, akik egyedül nevelik gyermeküket.

A kormány nem áll meg itt, „további gazdaságvédő lépések jönnek” – fogalmazott Dömötör Csaba.