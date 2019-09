Rangadón győzött, így már dobogós helyen áll a Bábolna

A megyei I. osztályú bajnokság 7. fordulójában új dobogóst avattunk: ezúttal a Bábolna lépett fel a legjobb három közé.

Csonka fordulót rendeztek ezen a hétvégén a megyei bajnokság első osztályában. A kupaforduló miatt a Zsámbék–Tatabánya rangadót szerdán játszották. Itt a szervezett Bodó-csapat jól játszott, de csak megnehezíteni tudta a listavezető Tatabánya délutánját, amely továbbra is hibátlanul vezeti a tabellát.

Vasárnap aztán újabb három párharcot rendeztek. A Nyergesújfalu a harmadik helyről várta a mindössze egy csapatot megelőző Oroszlány elleni mérkőzést, Ezen a találkozón azonban a vendégek akarata érvényesült, az első félidőben el is dőlt a három pont sorsa, miután a szünetre háromgólos vendégelőnnyel mentek a felek. A szünet után aztán jött a negyedik oroszlányi gól, így két hét alatt a második győzelmét húzta be a pocsékul rajtoló Oroszlány. Rangadónak ígérkezett a Vértesszőlős–Bábolna mérkőzés is, és az is lett belőle.

Szinte végig 0-0-ra állt a találkozó, majd a 75. percben a csereként beszálló Vörös József néhány perccel később eldöntötte a három pont sorsát a Bábolna javára. Ezzel a Bábolna sok csapatot megelőzött, és már a harmadik helyen áll. A Koppánymonostor egy könnyűnek ígérkező meccset tett nehézzé a maga számára. Hamar hátrányba kerültek hazai pályán a Vértessomló ellen, majd Rába Jenő még az első fél­időben egalizált, de a győztes gól csak nem akart összejönni. Végül a 90. percig kellett várni, hogy eldöntse a három pont sorsát a lila-fehér alakulat, ismét Rába talált be, így duplájával nagyon fontos és izzadós három pontot húzott be a Koppánymonostor. A Kecskéd–Tata és az Esztergom–Sárisáp összecsapásokat szeptember 25-én, szerdán rendezik, előbbit 16 órától, utóbbit fél órával később. A hétvégén a Nagyigmánd volt szabadnapos.

Atlasz Geodézia, Megyei I. osztály, 7. forduló

Nyergesújfalu SE–OBSK Oroszlány 0-4 (0-3)

Vértesszőlősi SE–Bábolnai SE 0-1 (0-0)

Vértesszőlős, vezette: Tóth R. (Frank V. L., Sirokmán A.).

Koppánymonostori SE–Vértessomlói KSK 2-1 (1-1)

Zsámbéki SK–Tatabányai SC 0-3 (0-2)