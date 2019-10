Átalakulhat a megye II. tabellája vasárnap

Több háromesélyes párharc vár ránk az utolsó októberi hétvégén a másod­osztályban.

A Mocsa és a Bana egyaránt a dobogóért harcol, a hazaiak jelenleg ott is állnak, de csak két ponttal a banaiak előtt, így egy vendéggyőzelemmel helyet is cserélne a két csapat. Az biztos, hogy szoros párharc várható. Az újonc Csolnok remekül szerepel eddig, a negyedik helyen áll a gárda. Most a második Ete fog hozzájuk látogatni a forduló rangadóján. Az eteiek előnye öt pont, ám a Csolnok csak egyszer kapott ki, így nagy harc várható.

Az Ászár a középmezőnyből várja az onnan kitörni készülő Süttőt, itt nyolc egység a differencia a vendégek javára. A Környe–Pilismarót-összecsapás gólesőt hozhat, de a listavezető az esélyes a találkán. A Felsőgalla és a Kocs egymás ellen szeretne javítani, hiszen eddig egyik félnek sem úgy sikerült a rajtja, ahogy szerette volna, jelenleg hat-hat ponttal állnak. A Császár kiütné a Piliscsévet, a vendégeket eddig mindenki elverte, jelenleg pont nélkül állnak, így most is hasonló várhat rájuk, míg a Császár felfelé igyekezne. Az Ács az előző hétvégén megszorongatta az Etét, most a Bajóttal tennék ugyanezt. A pontkülönbség jelentős, tizenkét egység, így természetesen a bajótiak a találkozó esélyesei. A szabadnapos a Gyermely, a vasárnapi találkozókat egyaránt 14 órától rendezik.