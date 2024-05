A Sportoló Nemzet is jelen volt, kiemelt eseményként kezelte ezt az alkalmat. Külön ki kell emelni, hogy közel minden korosztály tiszteletét tette a Grosics Gyula Stadionban. A fő programok alatt Erdei Zsolt tartott „órát”, a My Balance és csapatának saját testsúlyos kondícionális edzése szintén sok embert vonzott. Mindezek mellett a TSC-elnöki elismerések átadására is sor került, mely a kiemelkedő utánpótlás-nevelést díjazta. A rendezvényt meglátogatta Gál Csaba, a Fidesz-KDNP tatabányai polgármester-jelöltje is.

A rendezvényen a kiemelkedő utánpótlást is díjazták

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra