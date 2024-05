A szezon egyik legnagyobb rangadójára készültek a csodás szezont futó esztergomiak, akiknél az egyik játékos már egészen biztosan nem lép pályára hosszú ideig. A csapat átlövője, Farkas Kata ugyanis anyai örömök elé néz, ezért már az edzésekkel is leállt. Nélküle vágtak bele az érdi kalandba, ahol nem kisebb volt a tét: a bajnoki ezüstérem, és egyben feljutás az első osztályba. Az első mérkőzésen négy góllal nyertek az Esztergomi Vitézek, és tekintve, hogy két ponttal előrébb álltak, így egy három gólos vereség is beleférhetett adott esetben.

Az Esztergomi Vitézek (feketében)támadójátékával nem volt gond, viszont nagyon sok gólt kaptak

A mérkőzésre rengetegen voltak kíváncsiak, azért nem sok NB1/B-s találkozóra látogat ki 1300 néző. A tétnek megfelelően egymásnak estek a csapatok, sorra születtek a gólok, hol az egyik, hol a másik kapuba. Ez a mérkőzés nem a príma védekezésről és kitűnő kapusteljesítményről szólt, sokkal inkább az izgalmi faktor emelte fel a találkozót a többi fölé. A szünetben a vendégek vezettek kettővel, ami azt jelentette, hogy mínusz hat volt az érdiek részéről az összesített tabellát illetően. A fordulás után a hazaiak támadó gépezete nem akart tompulni, miközben Szucsánszkiék már bele-bele hibázgattak. Ennek eredményeként már öttel vezettek a vége előtt pár perccel az érdiek, amivel meg is előzték volna az ellenlábasukat a tabellán. Az esztergomiak azonban még egyszer megrázták magukat, és öt másodperccel a vége előtt Takács hétméteresével háromra faragták a hátrányt, ami az egymás elleni összevetésben kisebb győzelemmel ért fel.

Az Esztergomi Vitézek esélyei

Érdekes kiegészítés a Vitézek támadójátékához, hogy soknak számító 32 találatot értek el, és ezt mindössze négy játékos érte el. Az Esztergomi Vitézek tehát továbbra is a második helyet foglalja el a tabellán, azonban a pontelőnyük elfogyott. Ennek ellenére a sorsukról saját maguk döntenek: a hátralévő három mérkőzésüket ha megnyerik, akkor övék lesz a második hely.

Kézilabda NB1/B, női, 27. forduló

Érd - Esztergomi Vitézek 35-32 (17-19)

Érd Aréna, 1300 néző, vezette: Kovács-Sebők Stefánia, Vastag-Réti Rebeka

Esztergom: Berkesi, Herczeg, Merő (kapusok) - Tomasek, Ábrahám, Hajtai 9, Joó, Valovics, Varga, Horváth, Majoros, Takács 8 (2), Mlinkó 11 (2), Pap, Szucsánszki 4, Albert. Vezetőedző: Karvalics Tamás

Hétméteresek: 1/0, illetve 5/4

Kétperces büntetések: 6, illetve 6 perc

Az eredmény alakulása: 5.p.: 2-3, 8.p.: 5-3, 16.p.: 7-8, 24.p.: 14-15, 29.p.:16-18, 37.p.: 21-21, 46.p.: 27-25, 53.p.: 31-29, 57.p.: 35-30

A Komárom csapata hihetetlen izgalmak után megnyerte ugyan a meccset, de hozzá kell tenni, hogy maguknak tetté nehézzé a végét. Az első félidőben uralták a találkozót, a vendégek játékosai nem tudtak felnőni a feladathoz. Ennek megfelelően mindössze hét gólt szerzett a Tempo együttese, miközben a hazaiak 13-nál álltak meg a szünetre. A második játékrész pedig ott folytatódott, ahol az első abbamaradt: komáromi gólokkal, így pillanatok alatt már nyolc volt közte. A komáromiak már elhihették, hogy a két pont a zsebben van, de ezután jött a váratlan fordulat.

A fővárosiak egyre többször fejezték be a támadásaikat góllal, így szépen lassan, de apadt a csapatok közötti különbség. Három-négy találat azért mindig megvolt közte, még az 50. perc környékén sem tűnt úgy, hogy még a körmüket kell rágniuk a KVSE szurkolóinak. A legvégén azonban két perc alatt háromszor találtak be, miközben egyet sem kaptak, ezzel a lehető legkisebbre csökkent a különbség. Neukum Tamás lányai azonban az utolsó támadásukat góllal fejezték be, biztossá téve a győzelmet.