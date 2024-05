Ismét összefogtak a súriak. Ezúttal a Pipi-tér, vagyis a bakonyaljai játszótér újul meg ennek köszönhetően.

Megújul a Pipi-tér, a súri játszótér

Fotó: facebook/Súr Község Önkormányzata

– Most már az a generáció, akik használták sok-sok éve, amikor gyerekek voltak, jöttek segíteni a felújításban – emelte ki lapunknak Sógorka Miklós, a település polgármestere.

A játszótér kialakításához egyetlen fa kivágására volt szükség annak idején. A több mint száz éves gesztenyesor azóta is árnyékot tud adni az erre járóknak.

A családok, édesanyák és gyermekeik találkozóhelyét 2009-ben avatták fel, azóta is a súriak nagy kedvence. A csodálatos helyen fekvő Pipi-tér nyáron is árnyékos, amely most már lassan új köntöst ölt. Megtudtuk, hogy nem csupán a helyiek kétkezi munkájának köszönhető a változás, hanem a szülők anyagi támogatással is hozzájárultak, sőt, még azok is segítettek anyagi forrásokkal, akik, már nem élnek Súron. Még néhány elem hátra van, egy kis festés, a fészekhinta és a dupla hinta, hamarosan ezek is a helyükre kerülnek. A sokak által várt játszóház, no, és a Pipi-tér, a tervek szerint június 1-jétől már várja kis lakóit.

