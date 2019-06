Khéner László szerint izgalmas évet zárt a megyei futball, de van még min javítani

A Tatabánya vereségét sajnálja, de alapvetően pozitív évet zárt a megyei labdarúgás – mondja Khéner László, a megyei labdarúgó szövetség igazgatója.

A múlt héten tartott évzáróval egybekötött díj­átadón hivatalosan is lezárult a megyei labdarúgó-bajnokság. Szokásos évértékelőnkben Khéner Lászlót, az MLSZ Megyei Igazgatóját kérdeztük, hogyan látja a 2018-2019-es szezont.

– Hogyan értékelné a mögöttünk tudott szezont?

– Az indulás nem volt egyszerű, ugyanis több visszalépő volt a megye III. felnőttbajnokságban. A Héreg a Vértestolnával indított közös csapatot, a Ceferino nem indult, a Várgesztes a nevezés után, az Epöl-Máriahalom pedig idény közben lépett vissza, így 11-11 csapat fejezte be a megye III.-as küzdelmeket, úgyhogy az alapszakasz után szerveztünk egy ötfordulós rájátszást. A rájátszást én kezdeményeztem, mert egyrészt felnőttbajnokságnál a 20 mérkőzést csapatonként kevésnek éreztem, másrészt, így izgalmas a véghajrá, elég csak a déli csoportban az Almásfüzitő–Csém bajnoki döntőre visszaemlékezni az utolsó fordulóban, ahol az Almásfüzitő lett a bajnok. A megyei I. osztályban az Ácsi Kinizsinél voltak problémák, de becsületükre váljék, hogy így is végigjátszották a szezont. A megyei I. osztály is 16 csapatosra lett kiírva, de csak 14 csapat indult, sajnos a megyei másodosztályban szereplő sportszervezetek az utóbbi években nem igazán akarnak az első osztályban játszani. Be kell látni, hogy kis megye révén a 16 csapatos felnőttbajnokság a jövőre nézve nem tűnik reálisnak. Elég, csak a többi hozzánk hasonló méretű megyét megnézni: Nógrád, Békés, Tolna megyében sincs 16 csapat, sőt, van ahol 11 versenyzik. Erről azonban nem a szövetség tehet, a klubok döntenek arról, hogy hova neveznek.

Jövőre is lesznek rendezvények

Az MLSZ Komárom-Esztergom megyei igazgatósága igyekszik nem csak a pályán lehetőséget biztosítani a kapcsolatok ápolására, de különféle rendezvényeket is szervez. Már évek óta nagy sikerrel létezik a szakmai nap, ahol a megyei labdarúgásban dolgozók érdekes előadásokat hallhatnak a futball különböző szakértőitől, ismert személyiségeitől. Ezen kívül minden évben közös évzárón gyűlnek össze a sportvezetők, valamint a szezon végén egy díjátadó gála keretein belül kihirdetik a szezon legjobb játékosait, edzőit, sportvezetőit, ahol szintén képviseltetik magukat a klubok játékosai, vezetői. Ezen rendezvények az előttünk álló szezonban is meg lesznek rendezve, hiszen már hagyománya van.

– És az utánpótlás, valamint az NB-s bajnokságok?

– Mint szövetség, a kötelező utánpótláscsapatok kiállításában is adtunk engedményeket a korábbi évekhez képest (már nem kötelező az U14, nyártól pedig választhat, hogy U16 vagy U14-es korosztályt indít), így ez nem lehet akadály a magasabb osztályban való részvételhez. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy jó szezonon vagyunk túl. A megyei másod- és harmadosztályban szinte a bajnokság végéig éles volt a küzdelem a dobogós helyekért. A rájátszás is jót tett a bajnokságnak. Nyugodt, balhémentes szezont tudunk a hátunk mögött. Ami hiányérzet, az a Tatabányai SC osztályozón való kiesése, mert bíztunk benne, hogy újabb NB-s csapata lesz megyénknek. Itt szeretném megjegyezni, hogy gratulálunk a Komáromi VSE szép szereplésének, hiszen újoncként 4. helyen végezni nagy eredmény, valamint a Dorogi FC-nek, aki már évek óta stabil NB II-es klub.

– Milyen változások voltak az előző szezonban?

– Ami nagy horderejű változás volt, hogy a felnőttbajnokságot leválasztottuk az utánpótlásról, így nem a felnőttcsapat szerepeltetésétől függ az utánpótlás osztálybesorolása. Az U19 és U14-es meccsek szombaton kerültek lebonyolításra, az U16 és a felnőtt mérkőzések pedig vasárnap. Így az ifjúsági csapatokban szereplő tehetséges játékosokat a sportszervezetek tudták játszatni a vasárnapi felnőtt meccsen is. Nagy problémának látom, hogy nem építik be a fiatalokat a csapatok, ez a változtatás talán jobban ösztönzi majd az egyesületeket. Az átszervezés első éve bizakodásra ad okot. A női labdarúgás is fejlődik megyénkben. U19 és U17-es bajnokságot valamint az U15-ös korosztályoknak is rendeztünk tornákat. Egyre több klub tartja fontosnak a női labdarúgást, ami szintén pozitívum. A nyártól felnőttbajnokságot is kiírunk. A télen felkészülési lehetőségeket biztosítottunk a megyei felnőttcsapatoknak a téli műfüves bajnokság keretein belül, illetve az utánpótlás lány-fiú csapatoknak futsaltornákat szerveztünk.

– Miben fejlődött a megyei labdarúgás az elmúlt egy évben?

– Az infrastruktúra a tao-támogatásoknak köszönhetően tovább fejlődött. Sportöltözők, pályák újulnak meg, újabb műfüves pályák épülnek, így a körülményekre már nem lehet panasz. Persze, van még a megyének olyan térsége, ahol még fejleszteni kell a létesítményeket, bízom benne, hogy a jövőben erre is sor fog kerülni. A megyei elnökség több mint 500 millió forint tao-támogatást hagyott jóvá az egyesületeknek az elmúlt szezonban beruházásokra. A támogatások jóváhagyásával viszont elvárnánk az egyesületektől a sportszakmai fejlődést. Nagy dolog, hogy a létesítmények fejlesztésre kerülnek, de a kluboknak törekedniük kell a szakmai előrelépésre is. Az idei évi tao-elbírálásnál már az elnökség ezt a szempontot is figyelembe vette. Öröm számomra, hogy Bakonyalja térsége is fejlődik, elég csak arra gondolni, hogy Bakonysárkányon, Rédén, Etén, Kisbéren, Ászáron és Bakonyszombathelyen is épült műfüves pálya.

– Milyen változások várnak ránk a következő szezonban?

– Nagy horderejű változás nem várható az előttünk álló szezonban. A nevezések július 1-jével záródnak. Pozitívum, hogy több olyan sport­egyesület indítana felnőttcsapatot, ahol az elmúlt időszakban megszűnt a foci. Női utánpótlás-bajnokságokban az U17 helyett U18-as bajnokságot szervezünk, az U19 helyett pedig felnőttet. A tartalékbajnokság léte is kérdéses. Kiírtuk a bajnokságot, de ha lehet választani, én inkább az U19-es csapatok indítását preferálnám a tartalék helyett. Ha nevez kellő létszámú csapat, akkor elindítjuk, ha nem, akkor javaslom az egyesületeknek az U19-et.

– Mivel volt a leginkább elégedett, valamint mivel a legkevésbé? Hol kell még fejlődnünk?

– Nagyon sok területen van még fejlődési potenciál. Amivel nagyon nem vagyok elégedett, az a fiatalok megtartása és felnőttcsapatba történő integrálása. Nagyon sok játékost veszítünk el 14 és 19 év között, valamint második ütemben amikor a felnőttcsapatba kellene beépíteni a fiatalokat. Nagyrészt ezért is hoztuk azt a döntést, hogy az utánpótlás-bajnokságot leválasztottuk a felnőttől, így a lehetőséget mi, mint szabályalkotó megteremtettük. A másik problémás terület a sportszakemberek hiánya. Sajnos még mindig kevés a megfelelő végzettséggel és pedagógiai érzékkel megáldott edző. A fejlődés érdekben a kluboknak is áldozniuk kell a szakemberek képzésére. Elégedett vagyok az elmúlt évek infrastruktúra-fejlesztésével, örülök, hogy egyre több az agilis sportvezető, hiszen rajtuk múlik a települések sportélete. Pozitívumként kell megemlíteni és példamutató, hogy egyre több kistelepülésen kezdenek el foglalkozni komolyan az utánpótlással és van olyan kistelepülés (például Vértessomló, Bakonysárkány, Annavölgy) ahol a női labdarúgással is foglalkoznak.

– Hogy áll a női felnőttbajnokság nevezése?

– A lehetőség adott, a versenykiírást elkészítettük és meghirdettük, a bajnokságra történő nevezés határideje július 1., akkor válik el, hogy hány csapat nevez a felnőtt női bajnokságba.

– Megyei válogatottunk idén is játszik tétmérkőzést?

– A felnőtt férfi amatőr válogatottak tornáját idén megyénk rendezi meg november végén, december elején. A válogatott augusztus végén kezdi a felkészülést, bízva abban, hogy sikerül a továbbjutást érő első helyet megszerezni. Vas, Zala, Győr és Veszprém van a csoportunkban.