Érmeket vesztettünk a fájó, de várható kézilabda-döntés miatt

A Magyar Kézilabda Szövetség befejezettnek nyilvánította a bajnokságokat, és helyezéseket sem osztanak ki a csonka szezon „végén”.

Mint ismert, a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) március 14-től minden sorozatot felfüggesztett a koronavírus-járvány miatt. Az elnökség most csütörtöki ülésén pedig azt az egyhangú határozatot hozta, hogy a 2019–2020-as idény valamennyi, az MKSZ és a megyei kézilabda-szövetségek által kiírt bajnokságot és kupasorozatot befejezettnek nyilvánítanak.

Az egyhangúlag meghozott döntés része, hogy a helyezéseket nem osztják ki és nem lesznek kiesők, illetve feljutók. A nemzetközi kupákban pedig azok az együttesek indulhatnak, amelyek a 2018–2019-es szereplésük alapján erre jogosultak voltak. Ez azt is jelenti, hogy a Grundfos Tatabánya KC az EHF-kupa következő sorozatának is résztvevője lehet.

Az MKSZ elnökségi tagja Marosi László is, a tatabányai klub elnöke, őt is megkérdeztük a döntésről.

– Személy szerint abszolút egyetértek a testület határozatával – emelte ki a volt sokszoros válogatott, hatszoros magyar gólkirály sportvezető. – Egyébként is egyhangú döntés született a tanácskozáson. Tudjuk, hogy ez senkinek nem jó, ám jobb döntés nem lehetett ennél hozni. Az szinte biztosra vehető, hogy az egyéb nehézségek mellett, az egyesületek többségénél ez – általánosságban – anyagi nehézségeket is okozhat majd.

Sibalin Jakab, az NB I. B. Nyugati csoportjában szereplő Tatai AC férficsapatának vezetőedzője úgy fogalmazott, hogy hazudna, ha azt mondaná, hogy meglepte a döntés, bár fájó. A jövőről szólva elmondta: kérdés, mi lesz a csapat sorsa, ők szeretnék megtartani játékosaikat, a következő napokban minden bizonnyal okosabbak lesznek, bár most – mint fogalmazott – az, hogy bizonytalanság van benne, enyhe kifejezés.

A szövetség elnökségének döntése értelmében így fejezték be csapataink a csonka bajnokságot: