Kassai Viktor Kakával és Drogbával jár iskolába

A tatabányai klasszis is részt vesz az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) következő topmenedzserképző kurzusán.

A január óta továbbra is a FIFA-játékvezetők elit kategóriájához tartozó, tatabányai Kassai Viktor, Kaká és Didier Drogba is részt vesz az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) következő topmenedzserképző kurzusán. Az aranylabdás brazil Kaká mellett a hozzá hasonlóan szintén Bajnokok Ligája-győztes honfitárs, Julio Cesar, a francia Florent Malouda és az elefántcsontparti Drogba is bekerült abba az osztályba, amelynek tagja még az orosz Andrej Arsavin, valamint a 2011-es BL-döntő magyar játékvezetője is. A 20 hónapos kurzus során hat európai városban, valamint zárásként New Yorkban kapnak gazdasági, vezetéselméleti és marketing képzést a hallgatók.

Az UEFA elsősorban egykori topjátékosoknak biztosít lehetőséget arra, hogy a karrierjük során megszerzett tapasztalatokra építve képezzék magukat, és a sportág legmagasabb szintjén – nemzetközi vagy nemzeti szövetségeknél, illetve a legnevesebb kluboknál – vállaljanak vezetői feladatokat.