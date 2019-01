Ezeken a meccseken szurkolhat a hétvégén

A hétvégén már beindul a nagyüzem élvonalbeli és másodosztályú csapataink számára, ezúttal négy sportágban hét csapatunk lép pályára, illetve száll medencébe.

Kézilabda NB I., férfi, 14. forduló

Balatonfüred–Grundfos Tatabánya KC

Balatonfüred, szombat, 14:45 óra.

A két szövetségi kapitány csapatának összecsapása igazi rangadó lesz. A tatabányaiak mestere, Matics Vladan elismerte, hogy hazai pályán a Balaton-partiak az esélyesebbek, de a kék tigrisek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy Füred ne váltsa valóra elképzeléseit. – Nekünk nem igazán fekszik a Csoknyai-csapat játéka. Egy dolog azonban biztos, jól kell kézilabdáznunk, amennyiben sikeresek akarunk lenni – jegyezte meg a tatabányai tréner.

A rangadó Bíró Ádám és Kiss Olivér játékvezetők sípjelére kezdődik.

Teke Szuperliga, női, 11. forduló

ZTE-ZÁÉV TK–Tatabányai SC

Zalaegerszeg, szombat, 10 óra.

Újabb nagy csata vár a tatabányaiakra, akiknek remek teljesítményre lesz szükségük ahhoz, hogy meglepetést okozzanak Zalában. A TSC -s hölgyek dolgát nehezíti, hogy Szabó-Suhai Éva, a csapat egyik oszlopos tagja munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud a gárdával tartani, helyette a rutinos Balla Ildikó szerepel. Egy újabb győzelem sokat lendítene a tatabányaiak szekerén a dobogó felé vezető úton.

Vízilabda OB I., férfi, 11. forduló

Szolnok–Tatabányai Vízmű SE

Szolnok, szombat, 16 óra.

A vendégek már a bajnokság második helyén álló, két éve többek között magyar bajnokságot és Bajnokok Ligáját nyerő Tisza-partiak otthonában is a jóval fontosabb – jövő heti – UVSE elleni idegenbeli találkozóra készülnek. Zantleitner Tamás, a TVSE vezetőedzője ki is emelte, hogy egy jóval erősebb ellenféllel szemben igyekeznek majd néhány dolgot gyakorolni, mivel Szolnokon az esélytelenek nyugalmával szállhatnak vízbe. – Ha már egy-két megoldás sikerül, az is jól jöhet számunkra, mivel a vereségből is lehet tanulni – emelte ki a szakvezető. Az is eldőlt, hogy két tatabányai fiatalt is bevet majd a vízművesek trénere ezen a meccsen, mivel Kolarik, Kuncz és Máthé játéka is kérdéses, és még Kalanovics is megbetegedett.

A mérkőzésen Csizmadia Zsolt és Pásztor Antal fújják majd a sípot.

OB I., női, 13. forduló

Szentes–RB Tatabánya

Szentes, szombat, 19:45 óra.

A fiatal tatabányai együttes nem feltett kezekkel utazik az alföldi városba. Igyekeznek is felkészülni az összecsapásra, ami Zantleitner Krisztina vezetőedző olvasatában annyit tesz, hogy szeretnének egy jó meccsen partnerei lenni a hazaiaknak. Úgy, hogy amennyire csak lehet, megnehezítsék a szentesiek dolgát.

A találkozót Juhász Gábor és Nóvé Gyula dirigálják.

Kosárlabda, amatőr női NB I., Piros csoport, 14. forduló