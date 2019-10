A Tatatbányai SC bokszolója, Oláh Levente lett a magyar bajnok

Oláh Levente tatabányai színekben az Európa-bajnoki bronzérem után serdülő kategóriában, 54 kilogrammos kategóriában is magyar bajnok lett.

Győrben az Olimpiai Sportparkban rendezték meg a serdülőkorúak idei magyar bajnokságát, ahol a Tatabányai SC-t négyen képviselték. Közülük a 43 kilogrammos Lakatos László a döntőbe jutásért egy KSI-s versenyzővel találkozott. A két ökölvívó szoros mérkőzést vívott, ami a végeredményen is megmutatkozott, mivel 3-2-re a fővárosi versenyző győzött. A TSC sportolója így végül bronzérmes lett.

Az 50 kg-os súlycsoportban Petrohán Norbert egy mezőkövesdi ökölvívóval találkozott. Norbert a színvonalas mérkőzésen harcosan küzdött mindhárom menetben, de ez is kevés volt a győzelemhez, ő a 9. helyen zárt.

Az 54 kg-osok mezőnyében Oláh Levente képviselte a TSC színeit, aki idén nyáron Eb-bronzérmet szerzett, ennek megfelelően esélyesként indult a bajnoki címért. Nem is okozott csalódást, mivel döntőbeli mérkőzését döntő fölénnyel, idő előtt fejezte be. Ennek is köszönhetően az eredményhirdetésnél a bajnoknak járó trófea mellett megkapta az országos bajnokság legharcosabb versenyzőjének járó különdíjat is.

Az 59 kg-osok súlycsoportjában Vörös Dániel az elődöntőbe jutásért egy oroszlányi ökölvívóval küzdött meg, veresége miatt végül az ötödik helyen végzett.

Kardos József és Rózsa András edzők elégedettek voltak bunyósaik teljesítményével, hiszen a fiatalok jelenlegi felkészültségi állapotukhoz mérten a maximumot hozták ki magukból az ob-n. Arról nem is szólva, hogy a négy indulóból ketten éremmel térhettek haza Győrből.