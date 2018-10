A 11 éves tatabányai Bartal Dániel különdíjas lett az „IMPRESS BOBO”elnevezésű gitáros versenyen.

A végső megmérettetést a Budapest Music Expo keretein belül az IBANEZ magyarországi képviseletének standján rendezték, a döntőbe jutott gitárosok között volt Dani, a tatabányai Sárberki Általános Iskola hatodik osztályos tanulója is.

A versenyre szeptember végéig lehetett jelentkezni egy, a Facebookra feltöltött rövid gitáros videóval. A fődíj egy Ibanez RGDIX6PB-SKB Iron Label gitár volt.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az utolsó pillanatban elkészült a videó az Ibanez gitáros versenyre! A Slipknot-tól a Gematria (The Killing Name) című dalt választottuk Kállai János gitártanárommal. Szép kis kihívás elé állítottál! 😀🤘😀🎸#impressbobo Közzétette: Dániel Bartal – 2018. szeptember 30., vasárnap

– Nehéz volt kiválasztani a győztest, mert mindenki nagyon jól játszott – mondta a díjátadó után Bodor Máté, az Alestorm együttes szólógitárosa, hivatalos IBANEZ endorser. – Figyelembe véve a technikai tudás mellett a saját dalszerzést, az egyedi játékmódot, a választásom Barkóczi Bencére esett. Az előadások alatt azt éreztem, valahogy segítenem kell a legifjabb versenyzőnket, Bartal Danit, aki rendkívül meggyőző volt, annak ellenére, hogy még csak 11 éves! Úgy döntöttem, hogy különdíjként odaadom neki az egyik saját gitáromat – tette hozzá.

A fődíj mellett így egy meglepetés díjat is átadtak és Bodor Máté RGDIR6M-LBM prestige dealer modell gitárját Bartal Dani hozhatta haza, Tatabányára.

Dani három éve zenél, gitározik. Mellette vloggerkedik, és már követői is vannak, akik saját YouTube csatornáján nyomon követhetik alkalmanként megjelenített beszámolóit.

– Nagyon örülök a lehetőségnek és a gitárnak. Egy héttel a nevezés előtt jutott el hozzám információ a versenyről. Már az is hihetetlen volt, amikor megtudtam, hogy a legjobb négybe bekerültem és élőben is játszhatok az IBANEZ standon. Az pedig, hogy előadásom másoknak is tetszett, fantasztikus érzés! Ezúton is köszönöm a felkészítést gitár tanáromnak, Kállai Jánosnak. – mondta boldogan Bartal Dani.

A fiatal gitáros egyébként korábban a Metallica Fade To Black című dalának gitárszólóját is eljátszotta, nem is akárhogyan.