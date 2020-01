Szelfi volt a belépő a múzeumokba

Szelfinapot szerveztek szerdán a Tatabányai Múzeumban és a tatai Kuny Domokos Megyei Múzeumban.

– Múzeumba járni élmény, a digitális világ pedig nemcsak kihívás, hanem lehetőség is. Valószínűleg e két alapvetés mentén született meg a múzeumi szelfinap gondolata – mondta Taizs Gergő, a Tatabányai Múzeum marketingese. Az intézmény kiállításai különleges hátteret biztosítanak. A Metamorfózis – Ember és természet kapcsolata az Által-ér völgyében című állandó kiállítás néhány múltidéző installációja rendkívül népszerű.

Ottjártunkkor egy kis csoport tagjai a nádfedeles kunyhót, a római, vagy az 1970-es évekbeli retró szobát, illetve a piros buszt választották a fotózás helyszínéül. A hatalmas aula kiállítóterében pedig Görgényi István festőművész alkotásai között lehet szelfizni. A felhívás az idén iskolai csoportokat is megmozgatott. A diákok örömmel készítettek különleges képeket a nem mindennapi környezetben. Az akció után sokan töltöttek fel olyan fotókat a közösségi oldalaikra, amelyek a múzeumban készültek.

A tatai, 65 éves Bikás Erzsébet és barátnője, a 79 éves dunaszentmiklósi Vizi Lászlóné Marika érkezett elsőként a tatai Kuny Domokos Múzeumba szerdán. A hölgyek nyitáskor a kapuban várták, hogy bemehessenek a szelfinapra. Erzsébet elő is kapta mobiltelefonját és már készült is a barátnőkről a fotó.

– Minden kiállítást megnézünk, az előadásokra is eljövünk. Legutoljára egy hónapja voltunk itt, de akkor a Hüttl-kiállítás még nem volt kész. Most, a szelfinapot kihasználva eljöttünk megnézni – mondta Erzsébet, aki már fel is töltötte a világhálóra a fotójukat.

Kovácsné Horváth Viktória, a múzeum kommunikációs munkatársa elárulta, a megyei múzeum tavaly csatlakozott a szelfinaphoz.

– Nagy az érdeklődés, több iskolai csoport is előre jelezte, hogy részt vesz az eseményen. Az egyéni látogatók is folyamatosan érkeznek – mondta Viktória.