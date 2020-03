A komáromi és füzitői ötletnél nem volt jobb az országban

Átadták a Kultúrházak éjjel-nappal országos rendezvénysorozat alkotói pályázatának díjait, amelyekből két első hely is Komárom-Esztergom megyébe került.

Két díjat is elhozott szűkebb hazánk a Kultúrházak éjjel-nappal országos rendezvénysorozat pályázatain. A #mindentegy­lapra! pályázaton 52 alkotó 208 plakátjából az első díjat Ölveczky Gábor komáromi Robinson-táborra készült munkája nyerte. A spotpályázatra figyelemfelkeltő, az akció tartalmát és aktuális üzenetét a helyi rendezvényen keresztül erőteljesen megjelenítő, maximum 1 perces reklámokat vártak. Itt az első helyezett alkotást Róth Barnabás és Balogh Attila, az almásfüzitői Petőfi Művelődési Ház számára készítette.

A zsűri álláspontja szerint Ölveczky Gábor munkája nagyszerű példa arra, hogy vizuális ötletekkel, meghökkentően vicces grafikai megoldásokkal megvalósított plakát megragadja a néző tekintetét és bevonja. A plakátot érdekessé teszi az alkalmazott betűtípus egységével kontrasztos főcím mássága, valamint a képi elemek könnyed, felszabadult használata, amely a Robinson tábor célcsoportját, a gyerekeket saját vizuális nyelvén szólítja meg.

A videópályázaton győztes Róth Barnabás-Balogh Attila videó erénye az ítészek szerint, hogy a látszólag egyszerű folyamat, a gőzölgő tea kitöltése szellemes vizuális ötlettel válik izgalmassá. A kulturális rendezvény szöveges információi a zene ritmusához kapcsolódva jelennek meg, amelyeket a gőzölgés grafikai effektjei dobnak a látvány fő terébe. A gőz meglepő, grafikus formákban történő megjelenítésével, lüktető, váratlan és fordulatos információ történetet látunk, amelyet azonnal megerősít a kellemes hangú narráció.

A kép, a hang és a zene egysége és egymást erősítő összekapcsolása nagyon sikeres. A barátságosság, az otthonosság, a szerethetőség az az üzenet, amelyet videó színvilága, valamint az előtérben elhelyezett tárgyak is hordoznak.

A díjazottakat a rendezvénysorozat március 5-i záró sajtótájékoztatóján jelentették be azzal együtt, hogy 244 településen, 415 helyszínen, 833 programon több mint 160 ezer ember vett részt február 14–16. között a tizennegyedik Kultúrházak éjjel-nappal eseményen. Itt Bordás István, a Magyar Népművelők Egyesületének elnöke, a rendezvénysorozat főszervezője ismertette az idei év pályázatainak nyerteseit, majd a díjakat Gábor Klárával, a rendezvénysorozat elindítójával, a komáromi Garabonciás Néptáncegyüttes alapítójával és Lőrinczy Györggyel, a Nemzeti Kulturális Alap alelnökével adta át azokat a fővárosi KMO Művelődési Házban megtartott eseményen.

Novák Péter az eseménysorozat védnöke, zenész, színész, rendező videón keresztül üzent a résztvevőknek, és bejelentették, hogy a 2021-es Kultúrházak éjjel-nappal eseményt február 5. és 7. között rendezik meg.

– A Nemzeti Kulturális Alap számára kiemelt jelentőségű, hogy az országos ismertségű, nagy rendezvények mellett a vidéki és a kisebb települések kulturális életét is támogassa – hangsúlyozta Lőrinczy György, hozzátéve, hogy ezért fő támogatója a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiuma most már évek óta a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozatnak.

– Ez az országos esemény amellett, hogy változatos, színvonalas kikapcsolódást és művelődést segítő kulturális programokat kínál, arra is ráirányítja a figyelmet, hogy milyen nélkülözhetetlenül fontos munkát végeznek a kistelepüléseken dolgozó szakemberek – emelte ki.

Bordás István, főszervező, a Magyar Népművelők Egyesületének elnöke elmondta, hogy a háromnapos rendezvénysorozat programjai között a legnagyobb számban táncházakat, farsangi hagyományhoz kötődő jeles napokat, előadásokat, koncerteket, kézműves programokat és táncos rendezvényeket tartottak. Az intézményhálózat sokszínűségét tükrözi, hogy sport- és rekreációs programok is helyet kaptak a hosszú hétvége rendezvényei között csakúgy, mint előadóművészeti csoportok nyitott próbái.

A programok számát tekintve Bács-Kiskun megye és Fejér megye emelkedik ki a megyék közül csaknem azonos rendezvényszámmal, itt mindkét helyszínen több mint 70-70 programot szerveztek. Összességében elmondható, hogy átlagban 50 program zajlott egy-egy megyében. Bordás István hangsúlyozta, ez a hétvége újra bebizonyította és láthatóvá tette, hogy mennyire nélkülözhetetlen helyszínét jelentik a művelődési házak a közösségteremtésnek. Hozzátette: idén már második éve az összes, hazánkkal szomszédos ország csatlakozott az eseménysorozathoz, Bécstől Eszékig nyolc határon túli település szervezett táncházat ezen a hétvégén a Csoóri Sándor Alap támogatásának köszönhetően.