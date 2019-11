Zebrát építenek a tokodi Kienle + Spiess bejáratához

A Kienle + Spiess Kft. bejáratánál már időszerű volt a zebra kialakítása. A település egy tokodi vállalkozóval építteti meg a gyalogátkelőhelyet.

A képviselő-testület döntése értelmében a helyi Bridgework Kft. nettó 1,36 millió forintért építheti meg a Kienle + Spiess Kft. bejáratához az új gyalogos-átkelőhelyet. A cég néhány hónappal ezelőtt kereste meg az önkormányzatot azzal a kéréssel, hogy létesítsenek zebrát a vállalat bejárata előtt húzódó új közúton, a Kossuth Lajos úton.

Indoklásuk szerint csak így lehet azt garantálni, hogy az út túloldalán található buszmegállóból, valamint a munkavállalók számára kialakított parkolóból a dolgozók biztonságosan megközelítsék az üzem területét. A testület még nyáron döntött arról, hogy megbízza a tervezőt a kivitelezési munkálatokkal, melyek azóta el is készültek, az önkormányzat eközben pedig megkapta az illetékes hatóságtól az építési engedélyt is. Három tokodi vállalkozástól kértek be árajánlatot. Közülük a legkedvezőbbet a Bridgework Kft. nyújtotta be, így velük kötik meg a szerződést. Időjárási viszonyoktól függően a közeljövőben megépülhet a zebra.