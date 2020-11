Több dolgozó is elkapta a koronavírust az ácsi Gárdonyi-iskolában

Az Ácsi Gárdonyi Géza Általános Iskola az intézmény járványügyi helyzetéről adott tájékoztatást, és a szülőknek is üzent.

Az Ácsi Gárdonyi Géza Általános Iskola vezetése november 17-én este arról adott tájékoztatást a Facebook-oldalán, hogy intézményükben több dolgozó is megfertőződött a koronavírussal. Hozzátették: a Nemzeti Népegészségügyi Központ egyetlen tanulócsoportnak sem rendelt el kötelező hatósági házi karantént, ugyanis a pedagógusok kötelezően használják a maszkot, illetve kiemelt figyelmet fordítanak a védőtávolság megtartására

Ugyanakkor a tanulóik és a szülők körében is több fertőzött, illetve hatósági karanténba került személyről van tudomásuk.

– Intézményünkben mindent megteszünk azért, hogy tanulóink és dolgozóink biztonságos környezetben dolgozhassanak. Rendszeresen fertőtlenítünk, kötelezően használjuk a közösségi terekben, a folyosón a maszkot. Javasoljuk a maszk használatát a pedagógusoknak tanórán is. Sajnos azonban a járványügyi előírások betartása ellenére is előfordulhat dolgozóink, tanulóink körében további fertőzés.

Továbbra is kérjük önöket, hogy beteg, tünetekkel rendelkező gyermeküket ne küldjék el iskolába, hanem telefonon értesítsék a gyermek háziorvosát és járjanak el az ő utasítása szerint, és csak orvosi igazolással engedjék a gyerekeket iskolába.

– tették hozzá, kiemelve, hogy arra kérik a szülőket: amennyiben gyermekük délutáni felügyeletét meg tudják oldani, úgy tanórák után vigyék haza az iskolából a tanulókat.

A nem kötelező délutáni foglalkozásokról (szakkör, sportkör, korrepetálás, napközi, tanulószoba) a járványhelyzet megszűnéséig lehetőségük van távol maradni a diákoknak, ezt a szándékot az osztályfőnököknek kell jelezni.