Óriási siker kapujában Tata sütimestere: Anita besütötte magát a döntőbe

Péntek este eldől, hogy Wéber Anita nyeri-e meg az ország legnagyobb sütiversenyét: péntek este már az Ide Süss! döntőjében versenyez a Viasat3-on.

Wéber Anita napi győztesként jutott be a Viasat3 főzős realityjének döntőjébe, ahol péntek este eldől, ki nyeri meg az Ide Süss! ötmillió forintos fődíját és a 10 részes videósorozatot a Mindmegette jóvoltából.

Az ország legnagyobb sütiversenyében tíz napon át küzdenek a versenyzők, hogy elbűvöljék Baracskay Angéla cukrászséfet, „a tányérdesszertek királynőjét” valamint Szabadfi Szabolcsot, „az ország pékjét”. Anita a tatai kispostán dolgozik egyébként civilben, és nagy álma egy saját cukrászda.

A szerdai sütés nem sikerült jól Anitának, még el is pityeredte magát a kenyérszobor készítése közben, de végül csütörtökre feltámadt hamvaiból, és olyannyira lenyűgözte a zsűrit, hogy desszertjével és saját recept alapján készült luxustortájával a nap győztese címet is kiérdemelte.

„Ennél jobbkor ez nem is jöhetett volna, nagyon boldog vagyok”

– mondta az eredményhirdetés után Anita. Pénteken 19 óra után kiderül, hogy a mindent eldöntő fináléban is megállja-e úgy a helyét, mint az eddigi versenynapokon.

Facebook-oldalán arról is írt, hogy az Ide Süss!-sel ő már nyert, mert ez a verseny rengeteg új dolgot adott neki, sokat tanult a zsűritől, remek embereket ismert meg. Két finalistatársáról, Krisztáról és Szandiról elmondta: örül, hogy velük jutott be a döntőbe.