Az idei nyárral újra elindul hosszú kihagyás után a Tatai Szabadtéri Játékok kültéri nyílt színház sorozat a tatai Angolkertben A rendezvény beharangozásán Michl József, Tata polgármestere, Juronics Tamás a Szegedi Kortárs Balett Kossuth-díjas társalapítója és művészeti vezetője, Tímár Krisztina, a New Season Produkciós Iroda igazgatója is részt vett.

A Tatai Szabadtéri Játékok kicsiknek és nagyoknak is felüdülés lehet a nyári meleg napokon

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A nyári kulturális programsorozat kilenc gyermek és tíz felnőtt műsorból fog állni. Michl József elmondta, hogy rendkívül fontosnak tartja a rendezvényt, ugyanis így lekerül a teher a tatai Öreg-tóról és a város egy másik, frissen felújított pontjára, az Angolkertre is kerül a jól megérdemelt fókuszból.

A Tatai Szabadtéri Játékok újraindításakor a kánikulára is gondolni kellett

Az is kiderült, hogy a gyermekműsorok nyári 10 órás kezdése egy különleges kihívást okozott a rendezőknek, mivel ilyenkor a legerősebbek a nap sugarai. Ezt úgy hidalják majd át, hogy a színpadra viszik nem csak az előadást hanem a nézőteret is, ezzel biztosítva a gyermekek és a színészek épségét. Továbbá ezáltal egy új perspektívát is nyújtanak a fiataloknak és be is vonják őket a színi darabokba.

Juronics Tamás végül a sajtótájékoztató záróakkordjaként örömét fejezti ki, hogy egy ilyen mértékű színes és kulturális program érkezhet a szülővárosába, Tatára.