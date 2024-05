A Terület- és Településfejlesztés Operatív Programnak (TOP) köszönhetően 273 millió forintot nyert Várgesztes. A beruházásból megújult a csapadékvíz-elvezető rendszer és a záportározó tó.

Megújult a várgesztesi záportározó tó is

Fotó: facebook/Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata

– Várgesztesen három vízrendezéses projekt jött létre. Egy ötvenmillió forintos, egy százmillió forintos projekt, és a most átadott – emelte ki Popovics György, a vármegyei közgyűlés elnöke, aki hozzátette:

– Itt nemcsak a tónak a rendbetételéről van szó, hanem feljebb a településen még két utca vízelvezetését is meg tudták oldani ebből az összegből. A tavat szabadidős tóként horgászatra használják, de a tó elsődleges feladata a hatalmas zivatarok esetén a csapadékvíz megtartása. Nagyon fontos, hogy a tó teljesen el volt iszapolódva, a part beomlott. Most védművek létesültek, megvalósult a patakmeder tisztítása, és van egy vízelvezető rendszer is.

Fontos a záportározó tó megújulása

Mintegy százan vettek részt azon az ünnepségen, amelyen a legújabb fejlesztéseket is átadták hivatalosan. A várgesztesi víztározó tó medre erősen feliszapolódott, mivel a felette levő vízgyűjtőről nagy csapadékok esetén jelentős mennyiségű hordalék került a tóba. A tó kapacitása jelentősen lecsökkent, nagyobb intenzitású csapadékhullás esetén csupán rövid ideig volt képes tározni a csapadékot, így a befogadó Gesztes-patak terhelése növekedett. A víztározó tó eredeti állapotának visszaállítása, valamint a tó feletti hordalékfogó kibővítése és az e feletti patak meder szakasznak jó karba helyezése így időszerű és szükségszerű volt.

– A TOP-os pályázati lehetőséget kihasználva, a veszély nagysága szerint három szakaszban igényeltünk és kaptunk pénzt öt éven belül. Az avató helyszíne már a harmadik pályázatból megvalósult projekt – hangsúlyozta Rising Károlyné, a település polgármestere. Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő és Popovics György, a vármegyei közgyűlés elnöke nemcsak a fejlesztést méltatta, hanem a leköszönő polgármester elkötelezett faluépítő és szépítő munkáját is.