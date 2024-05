Ahogy arról beszámoltunk, A vívás mindenkié – Sztárok a páston rendezvényen kategóriagyőztesként végzett Kocsis Alexandra is, az Exatlon korábbi játékosa is. Az oroszlányi származású fitnesszmodell. A Magyar Vívószövetség a Mediaworks kiadócsoporttal közösen hozta össze a rendezvényt, ezzel is népszerűsítve a vívást. Szandi még a viadal előtt mesélt magáról a Mediaworks stúdiójában, és arra is kitért, hogy ha elhívná Arnold Schwarzeneggert Oroszlányba, a szülővárosába, akkor mit mutatna meg neki.

Kocsis Szandi többször találkozott már Schwarzeneggerrel. Most már vívóbajnokként is körbevezethetné a szülővárosában

Fotó: Abelne Palfi Adrienn Veronika-PAViLON ART / Forrás: Hungarian Fencing Federation / Magyar Vívó Szövetség

A kérdés nem alaptalan egyébként. Söröztek már együtt az Oktoberfesten, de Kaliforniában is összefutottak már, sőt, az oroszlányi bombázó a Terminátor irodájában is megfordult már. Adta magát a kérdés: mit mutatna meg neki, ha ő köszönthetné hazai pályán a volt kaliforniai kormányzót, filmszínészt.

Schwarzeneggert bringára is ültetné Szandi

– Mindenképp leültetném a bányászszoborhoz, és megmondanám, hogy itt nagyon-nagyon sokat játszottam, és nekem nyilván a kötődés is nagyon fontos, ugyanis apukám is és nagypapáim is bányászok voltak. Úgyhogy kicsit így mesélnék neki nyilván erről, mutatnám, hogy bányába már nem tudom elvinni, mert nincs nyitva, de van bányászati múzeum. Az egyébként nagyon jó. Nagyon szeret biciklizni, úgyhogy arra mennénk biciklivel, és megmutatnám neki a bányászati múzeumot – árulta el a fitneszmodell.

Kocsis Alexandra és Arnold Schwarzenegger az Oktobefesten

Fotó: Felix Hörhager / Forrás: dpa Picture-Alliance via AFP

Szandi egyébként nagyon kötődik a családjához. Nem csoda, hogy a győzelméhez, mint fogalmazott, a legnagyobb erőt a családja adta, akik ott voltak a lelátón.

És a legeslegnagyobb erőt pedig a nagypapám, odafentről, úgyhogy ezt a díjat mindenképp neki ajánlom.

Itt volt rajtam végig a nyaklánca, ez volt a titok végig az egészben: jobban hittem végig, mint a többiek – tette hozzá.