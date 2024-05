– Görög Zita megkeresett engem, hogy tőlem szeretne örökbefogadni egy cicát – mondta el nekünk Vajda Klaudia.

Vajda Klaudia és Görög Zita

Fotó: beküldött / Forrás: Facebook

Egy igazán kalandos életű kiscica tetszett meg neki, akit Klaudia pár napja vett át, mikor a segítségét kérték a MOL Nyrt.-től. Egy Csehországból érkezett vonatkocsiban lapult ugyanis a négyhetes állatka, akiről hamar kiderült, hogy még csak cumisüvegből tud enni, de az étvágya hatalmas.

Görög Zitának megtetszett a kiscica, így meg is beszélték, hogy a kisfiával eljönnek ismerkedni Klaudiához.

– Görög Zita nagyon pozitív személyiség, kedves és közvetlen, imádja az állatokat – fogalmazott Vajda Klaudia. – Bár megtehetné, hogy vásárol egy macskát, ő mégis az örökbefogadás mellett döntött, így biztosítva szuper életet egy árva kiscicának. Nagyon jól elbeszélgettünk, tetszett neki a helyiség, amit kialakítottunk a mentett állatoknak. Minden cicát megszeretgetett ő és a kisfia is, a választott cica igazi családtag lesz náluk.

Görög Zita szerint Klaudia egy végletekig eltökélt csaj

Instagram-oldalán Görög Zita is írt Klaudiáról:

– Régóta gondolkozunk egy cica örökbefogadásán – fogalmazott Görög Zita. – Most találtam egy helyet és egy végletekig eltökélt csajt, aki gyermekkori álmát valósította meg ezzel a cicamenhellyel. Vajda Klaudia elképesztően cuki nők, aki a családja és a munkája mellett áldoz időt a kis cukiságok befogadására és gondozására.

Követőit is arra biztatta, keressék fel Klaudia Facebook oldalát, hiszen rengeteg macska várja nála, hogy szerető otthonba költözhessen. Görög Zita 3-4 hét múlva viszi el magával a vonatos cicát, hiszen az állat még nagyon fiatal.

A kicicát egy vasúti kocsiban találták

Fotó: beküldött / Forrás: Facebook

A felelőtlen állattartás miatt rengeteg kismacska kerül bajba az utóbbi időszakban. Szinte naponta kérik Klaudia segítségét, aki erőn felül igyekszik ellátni és elszállásolni a macskákat. Legutóbb Tatabányáról kértek segítséget tőle egy ház lakói. A lakók tudtán kívül ugyanis egy macska a pincébe fialt, és a nagy eső azonban kimosta a kis családot a pincéből, a mamacica pedig vélhetően áldozatul is esett a viharnak, sehol nem találták. Két kicsinye azonban túlélte az esőt, vizesen, elárvulva sírtak, míg meg nem érkezett hozzájuk a segítség.

Vajda Klaudiára nem csupán a fiatal, az idősebb cicák is számíthatnak. Ahogy arról már korábban is írtunk, egy fekete, azóta az Oreo nevet viselő mogorva macska is neki köszönheti életét. Az állatot elütötte egy autó és nagyon súlyos sérüléseket szenvedett, kérdéses volt, hogy életben marad-e. Az állatorvosoknak és Klaudia gondoskodásának hála azonban Oreo felépült és teljes életet élhet.