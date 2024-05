A miniszterelnököt többek között Czunyiné dr. Bertalan Judit, valamint Sinkovicz Zoltán polgármester fogadta Kisbéren. Orbán Viktor videójának tanúsága szerint fiatalabbak és idősebbek is fogadták, de a részt vett a kampányrendezvényen Bozsik Péter, az NB III.-as Komárom VSE volt edzője, az Aranycsapat-játékos Bozsik József fia, futball-szakkommentátor, volt szövetségi kapitány is.

Orbán Viktor kampánykörútján bejárja az országot

Fotó: Török János / Forrás: Délmagyarország

Közösségi oldalán a kormányfő a kisbéri látogatás kapcsán külön posztban emelte ki: ha a magyarok támogatják a Fidesz-KDNP-t június 9-én, akkor nemet tudnak mondani az újabb és újabb őrült háborús tervekre. És hogy ez miért fontos? A Bakonyalja fővárosában Orbán Viktor többek között arról beszélt, hogy vészjósló terveket hallani.

– Kiderült, hogy nem működik a terv, hogy az ukrán harcol, mi meg küldjük a pénzt, most már arról van szó, hogy küldhetnénk mi is katonákat Ukrajna területére. Az Európai Néppárt német vezetője azt javasolta, hogy az európai fiatalokat sorozzák be egy közös európai hadseregbe, és majd ők elvezénylik őket oda, ahova kell – utalt Manfred Weber felvetésére, a kötelező európai sorkatonaságra Orbán Viktor.

Mint ismert, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arról számolt be az európai uniós külügyi tanács ülését követő sajtótájékoztatóján, hogy elfogadhatatlanok a kötelező európai sorkatonaság bevezetéséről szóló őrült ötletek, a kormány nem fogja engedni semmi szín alatt, hogy közép-európai, és köztük magyar fiatalokat küldjenek az ukrajnai háborúba. Mint fogalmazott, „egyre őrültebb ötletek jönnek elő, és jól láthatóan ezek mellől nem lehet eltántorítani az európai uniós tagországok döntő többségét".

Orbán Viktor ennek kapcsán Kisbéren is hangsúlyozta békepárti álláspontját:

szó sem lehet róla, hogy magyar fiatalokat mások sorozzanak be másik hadseregbe, és az életükről, vérükről mások rendelkezzenek

A miniszterelnök a közelmúltban Esztergomban is kiemelte: „Magyarországon úgy áll a helyzet, hogy külföldről fizetik az egész baloldalt. Ha az uniós választáson ők megerősödnek, az megnöveli a háborús veszélyt Magyarországon. A mi álláspontunk világos, mi a béke oldalán állunk”.