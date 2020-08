Római kori pincét találtak Komáromban

A római kori pincét a Szabadság utcában találtak. Az ásatás során női arcot ábrázoló falfestmény-részletet és kerámia tárolóedényeket is találtak.

Kiváló állapotban megmaradt ókori pincét tártak fel a régészek Komáromban, az egykori katonaváros területén. A föld alatti építmény egy csatornázási munka során bukkant elő, amelyet folyamatosan nyomon követnek a szakemberek. Az ásatás vezetője, Bartus Dávid, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) egyetemi docense elmondta, a 4-szer 3,5 méteres, 2 méter mély római kori pincére a Szabadság utcában bukkantak.

A pince vakolatában jól megfigyelhetőek az egykori fapolcok felfüggesztéshez tartozó nyílások és födémhez tartozó gerendafészkek nyomai. A pince beszakadt tetejének maradványai alatt több kerámia tárolóedény is megmaradt. A födém alól előkerült a helyiség zárható faajtajának vas zárszerkezete.

Az előzetesen a Kr. u. 2–3. századra keltezhető pince felett az ókorban valószínűleg nem állt építmény, viszont közvetlenül mellette díszes falfestményekkel és stukkókkal díszített épület húzódott. Miután a pince teteje még az ókorban beszakadt, és a mellette álló épületet is elhagyták, az utóbbi – falfestményekkel borított, stukkókkal díszített – vályogtégla falainak egy része az épület tetőzetével együtt a pincébe dőlt bele, így azok is előkerültek a feltárások során. Ehhez az épülethez tartozhatott az ásatás egyik legszebb lelete, egy különlegesen épen maradt, női arcot ábrázoló falfestmény-részlet is.

Mint azt Számadó Emese, a Klapka György Múzeum igazgatója elmondta, a most megtalált pince már a negyedik hasonló föld alatti építmény az ókori Brigetióból. A most feltárt építményt az ásatás után gondosan visszatemetik.

További részletek a 24 Óra augusztus 29-i számában.