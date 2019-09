Őrizték a hagyományt és újítottak is a szőnyi falunapon

Immár huszonharmadik alkalommal szervezték meg Szőnyben a szüreti falunapot, ahol a hagyományos programok mellett újdonsággal is készültek a szervezők.

A borús idő sem szegte kedvét a szőnyieknek, már a délelőtti falunapi programokhoz is sokan csatlakoztak. A főzőversenyen tizenegy csapat versengett egymással, kenyérlángosok is sültek a kemencékben. Takács József önkormányzati képviselő a délutáni megnyitón megköszönte a szervező, Szőnyi Kulturális Egyesület munkáját.

– Közösségi szellem, erő alakult ki: ezt kell megtartani, felkarolni, segíteni és továbbvinni – fogalmazott Takács József. Dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester elmondta, jó látni, hogy évről évre egyre több embert mozgat meg a rendezvény. Hangsúlyozta azt is, a kulturális egyesület a hagyományok megőrzése mellett több új elemmel tette gazdagabbá a programot.

Idén ugyanis tárlatvezetést tartottak Fehér Tamás helytörténész vezetésével a római katolikus templomban és malacsütés is volt.

Dr. Molnár Attila polgármester először dr. Kerekes Tibornak gratulált, aki nemrégiben lett a Szőnyi Kulturális Egyesület elnöke.

– A falunap mellett családi napok, közösségi rendezvények is szép számban vannak, amelyekre igazán büszkék lehetnek a szőnyiek – hangsúlyozta a polgármester.

Kitért arra is, hogy a Selye János Kórház a közelmúltban esett át másfél milliárdos fejlesztésen, valamint a város is szívügyének érzi az intézmény sorsát, és évente csaknem ötvenmillió forinttal támogatják azt. A mentőállomás udvarát épp az elkövetkezendő időszakban látják majd el térkő burkolattal, a tűzoltóság számára pedig tűzvédelmi eszközöket szereznek be. Tervezik a Bozsik-iskola teljes udvarának és füves pályájának megszépítését is.

A beszédek után Milus Ferenc plébános és Nagy Attila Ákos lelkész tartotta meg a terményáldást. Ezt követte a felvonulás lovas kocsikkal, lovasokkal. Ott láttuk a bírót és a bírónét, azaz dr. Kerekes Tibort, és párját, Bea asszonyt. Később folklórműsor következett a tárkányi Hóvirág Népdalkör, a nagykéri Mórinca Citerazenekar, a nagybajcsi Őszirózsa Nyugdíjas Kórus, az ógyallai Őszirózsa Népdalkör, a komáromi Garabonciás Néptánccsoport közreműködésével.