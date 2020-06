Nem csak a sportágakban tarolnak rendőreink, a jótékonykodásban is az élen járnak

Hat éve gondolt arra Borka László rendőr őrnagy, hogy meg kellene alakítani egy olyan sportegyesületet, amely hatékonyan tudná segíteni elsősorban a megyében dolgozó rendőr kollégáit és családjaikat. Azóta több szakosztályban halmozzák a sikereket az egyesület tagjai.

Farkas Gábor rendőr dandártábornok, a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője is támogatta az elképzelést, így 2014-ben létrejött a KEM Rendőr Sportegyesület.

– Olyan társak csatlakoztak, akik maguk is aktívan óhajtottak részt venni a rendezvények szervezésében. Ennek köszönhetően a mai napig dinamikusan fejlődünk – emlékszik az alapító, Borka László elnök. – A szakosztályaink: lövész, futó és triatlon, kondicionáló és fitnesz, siklóernyő, búvár és extrém sport, labdarúgó, küzdősport és nem utolsósorban a rekreációs. Jelenleg 179 a tagok száma, ebből 20 nő és 159 férfi, 60 rendőr és 119 civil. Az egyesületnek természetesen tagja lehet a rendőrség aktív és nyugállományú dolgozója, ugyanakkor civil személy is, amennyiben elfogadja az alapelveket, és a jelentkezési lapon feltüntetett kötelezettségeket vállalja.

A rendőr országos bajnokságon való részvétel nem hozzájuk tartozik, oda a tagok a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság szervezésében mennek. Minden más civil vagy külföldi verseny során támogatni tudják versenyzőiket, a rendőröket, hiszen a támogatói és szponzori szerződéseket tudják hivatalosan intézni. Az elért eredményeket aztán a weboldalra lehet feltölteni. A tömegsport jellegű rendezvények főleg a közösségi médiában, a weboldalon és a társ­szerveknél meglévő személyes kontaktok útján hirdetik.

– Igyekszünk a tagok és a kollégák sportolási és szabad­idős lehetőségeit bővíteni, valamint rendszeresen szervezünk karitatív eseményeket – folytatja az elnök. – Karácsony előtt például szoktunk ruha- és játékgyűjtést szervezni, az adományokat általában a Gyermekjóléti Szolgálatnak és a Máltai Szeretetszolgálatnak adjuk át. A „Te Szedd!”akció keretében részt vettünk a szemétgyűjtő akcióban. Jótékonyság vagy támogatás jelleggel a nyári táborokban fogadunk olyan gyerekeket – az egyesület állja a költségeket –, akik más módon nem biztos, hogy tudnának nyaralni. Együttműködünk ilyen esetekben a Solymos Ákos vezette facebookos „Jót tenni jó!” szervezettel, amelynek jómagam is tagja vagyok.

Saját rendezvényeik országos szinten ismertek és elismertek. Ilyen a Belügyminisztérium fallabda bajnoksága, az éjszakai szituációs lőverseny vagy a 24 órás lőverseny. Hatalmas eredmény és siker az immár hatodik éve megszervezett nyári gyermektáboroztatás. Először két hét szórakozást jelentett 33 gyermeknek, tavalyelőtt 110-en, tavaly pedig három táborban 83-an töltötték kellemesen az időt.

– Ebben az évben sajnos elmaradt egy nemzetközi rendőrségi bevetési egységek számára szervezett szituációs lőverseny, valamint a Kreidl Csaba Milánó-San Remo futóversenye alatti támogató futás a tatai Öreg-tó körül – mondja Borka László. – Ezek 80–120 fős rendezvények. A nyári hónapokban lesznek gyerektáboraink, a szervezés már gőz­erővel zajlik. A 24 órás lőversenyt októberre tervezzük, bár a vírushelyzet miatt ezt még fenntartásokkal kezeljük, de remélem, hogy összejön.

Többen vannak, akik országos szinten is kiemelkedő eredményeket érnek el. Az egyik elnökségi tag, Kreidl Csaba például ötször teljesítette a 221 kilométeres UltraBalaton versenyt, háromszor a 246 kilométeres Spartathlont, számos érmet szerzett az Ultrafutó Országos Bajnokságokon, és megnyerte az Austria Race Across Burgenland 218 km-es futóversenyét. Magyarország és Európa egyik legjobb siklóernyőse is az egyesületet erősíti: Varga Norbert, a szakosztály vezetője. A fia szintén tag, ő korosztályának egyik legjobb siklóernyőse. Deák Attila többszörös világ- és Európa-bajnoki dobogós szenior dzsúdós. Csomán János r. főtörzszászlós az ország egyik leghíresebb lőkiképzője, ő a Lövész Szakosztály vezetője.

Az elnök magáról elmondta, hogy az elmúlt években a Magyar Rendőr Kosárlabda-válogatott tagjaként Európa-bajnoki 5. helyet szerzett, a Női Rendőr Kosárlabda-válogatott edzőjeként Európa-bajnoki 4. helyezést ért el, lőversenyeken nagyon sok érmet gyűjtött be.