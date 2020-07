A Facebookozók felismerték a fotók alapján az ebet, amelyik Ácson szállt fel a Győr felé tartó vonatra a minap.

Olvasónk, Kovács Nikolett osztotta meg a kutya történetét. Mint írta, csütörtökön szállt fel a vonatra az eb Ácson. Sajnos ő maga nem hazafelé tartott, így nem tudta magával vinni, de a fotóját azért osztotta meg, hogy mielőbb megtalálhassák őt azok, akik keresik. Portálunknak Nikolett egyébként elmondta: barátságos útitárs volt a kutyus.

A kommentelők szerint az eb egyébként ácsi és Csöpi névre hallgat, és egy nagyszentjánosi hölgyhöz került. Az Ács-Inform Facebook-csoportban is megosztották a történetét, és ott is megerősítették, hogy „helyi illetékességű”, és segítséget kértek az eb hazajuttatásában.

Nem ez az első eset egyébként, hogy eb száll fel vonatra. Szintén Győrig utazott például egy szőlősi eb, aki azzal került be a hírekbe (a nagy utazás mellett), hogy a szomszédos megyeszékhely vasútállomásán rendőrautóba is pattant. Róla kiderült, hogy a szilveszteri durrogtatástól megriadva menekült el Szőlősről. Macit, mert hogy ez a neve, meg is látogattuk a nagy kaland után otthonában.

Egy másik eb azonban megnehezítette az utazók napját, amikor tavaly ősszel Esztergomban feljutott egy szerelvényre. A vélhetően megrettent eb ugyanis nem hagyta magát lecsalogatni a vonatról: vicsorogva, morogva próbálta távol tartani magától az embereket. Végül 25-30 perc után önszántából szállt le, és így elindulhatott az addig az állomáson veszteglő járat.