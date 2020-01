Minden másodperc számít, ha beszakad alattunk a jég

Mindig vannak olyanok, akik a költséghatékonyságot többre tartják a biztonságnál, ezért nem a kijelölt jégpályákon, hanem befagyott tavakon, esetleg folyószakaszon korcsolyáznak. Utóbbi tábort erősítők sokszor azzal sincsenek tisztában, hogy az életükkel is játszhatnak.

Gányai Balázs rendőr hadnagy, a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense megkeresésünkre elmondta, hogy a szabad vízen való tartózkodást szabályait egy 2001-es belügyminisztériumi rendelet írja le. Tehát aki korcsolyázni szeretne, mindezt ott teheti meg, ahol a jég már elérte a kellő szilárdságot, nem olvad, nem mozog, továbbá nem vonatkozik rá semmilyen tiltás. El kell kerülni viszont a folyókat, a kikötőket, veszteglőhelyeket, mivel ott szinte sosem képződik elég vastag jégréteg, továbbá tilos éjszaka és rossz látási viszonyok között jégre lépni, de járművel is csak akkor hajthatunk rá, ha a munkavégzés ezt indokolja.

Ennek ellenére előfordul, hogy valaki korcsolyázás közben esik bele a hideg vízbe. Ilyenkor minden perc számít, hiszen a víz hőmérsékletétől függően hamar beáll a hipotermia állapota, és bekövetkezik a kóros kihűlés. Gódor Andrástól, a humán egészségügyi tevékenységet végző GA Medic – Emergency Services ügyvezetőjétől megtudtuk, hogy sokat ronthat a helyzetünkön a vizes ruha, a szél, a gyenge, kimerült test, az alkoholos, illetve gyógyszeres befolyásoltság, de még az is, ha elveszítjük eszméletünket.

Ahogy csökken a testhőmérsékletünk, úgy a mozgásunk és a gondolkodásunk is lelassul. Gódor András szerint hővédelem nélkül a hipotermia bekövetkezéséig annyi időnk van, ahány fokos a víz. Egy 0–2 Celsius-fokos vízben pedig kevesebb, mint negyvenöt perc alatt megfagyhatunk. Éppen ezért fontos, hogy mihamarabb kihúzzuk a társunkat a vízből és ha szükséges, akkor kezdjük meg az újraélesztését. A kórosan lehűlt embert nem belülről kifelé, hanem kívülről befelé kell lassan melegíteni, így a hiedelmekkel ellentétben nem szabad vele alkoholt, forró italt itatni. Le kell venni róla a nedves ruhaneműket és száraz, meleg ruhákat kell ráadni.

Autóval és motorral a tavon

Ha a rendőrök tiltott helyen korcsolyázó személyre bukkannak, akkor először megpróbálják felhívni a figyelmét a veszélyre. Viszont ha szabálysértést észlelnek, tehát ha valaki megszegi a jégen tartózkodás szabályait, akkor figyelmeztethetik, sőt ötezertől ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal is sújthatják. Kirívó esetekben szabálysértési feljelentést is tesznek, mely ötezertől százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Ha elkapták volna őket, akkor jókora büntetésre számíthattak volna például azok a sofőrök is, akik három évvel ezelőtt autókkal hajtottak rá a teljesen befagyott Palatinus-tó jegére. Ezen túl egy terepmotorral közlekedő férfi több mint száz kilométer/órás sebességgel hosszában szelte át a tavat. Volt olyan is, aki besétált a tó közepére és telefonján található térképen keresztül bizonyította mindezt.