Maszkban és kesztyűben álltak neki az érettséginek a tatai diákok is (fotók)

A járványveszély miatt sokan maszkban és kesztyűben kezdték meg kilenc órakor idei érettségijüket.

A Tatai Református Gimnáziumban is rendben elkezdődött az érettségi hétfő reggel kilenc órakor. A járványveszély miatt ugyan most más körülmények között és különböző biztonsági tanácsok alapján foglalták el helyüket a végzősök, de a feladat ugyanaz maradt: megírni a magyar nyelv és irodalom érettségit a legjobb tudásuk szerint. Az elmúlt hetek digitális tanrendje miatt a tanulók és a tanárok ugyan hetek óta nem látták egymást személyesen, a hangulat ottjártunkkor a lehetőségekhez mérten nyugodt és közvetlen volt.

A református gimiben táblára írt idézetekkel igyekeztek lélekben is erősíteni a diákokat. Illés Dániel igazgatótól megtudtuk, hogy az elmaradt ballagás helyett digitálisan köszöntek el a múlthéten a végzősöktől. Az érettségizőket hétfő reggel már az épületbe belépve fertőtlenítő, maszk és kesztyű fogadta. Mindenki maga dönthette el, hogy az utóbbi kettőt viseli-e az írásbeli alatt. A fertőtlenítőből a tantermekbe is jutott, ha valaki nem vitt magával ilyesmit a felügyelő tanár adott neki.

Természetesen a szokásos kellékek (cukorka, csokoládé, innivaló) sem maradtak el a diákok felszereléséből, de a tanárok arra is figyeltek, hogy ha valaki cukorkáért nyúlt, akkor még azelőtt fertőtlenítse kezét, vagy kesztyűjét, hogy bekapja a kis, energiát adó falatot. Többen kesztyűt is vettek, de az igazi „sláger” a maszk volt. Ezeket a felügyelő tanárok is viselték folyosókon is. Az érettségizők a termekben biztonságosan, egymástól minden irányba minimum 1,5 méteres távolságot tartva ülhettek le, hogy megírják a vizsgájukat.

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint hétfőn középszinten 68 458-an, emelt szinten pedig 2119-en írásbeliznek.

Valamennyi vizsgázónak maszkot, a tanároknak kesztyűt is biztosítanak. Minden érettségiztető iskola kézfertőtlenítőt is kapott, a vizsgák előtt alaposan kitakarították az épületeket, ellenőrizték a mosdók felszereltségét és tisztaságát, illetve az érettségi ideje alatt is folyamatos a takarítás az iskolákban. A tantermekben legalább másfél méteres távolság betartásával legfeljebb tíz vizsgázó tartózkodhat. A magyar érettségire közép- és emelt szinten is 240 perc áll rendelkezésre, és maximum 100 pontot lehet elérni mindkét szinten.

Két különböző feladatlapot kell a diákoknak megoldani: az elsőre 90 percet kapnak. A feladatlap egy 60 perces szövegértési és egy 30 perces szövegalkotási feladatból áll. Utóbbinál két típusból kell egyet választani, egy érvelést vagy egy gyakorlati szövegműfaj elkészítését, 120-200 szavas terjedelemben. A második feladatlap megoldására 150 percet kapnak az érettségizők. Ennél szintén választani lehet, egy műértelmező szöveget kell megírni, amelynek 400-800 szóból kell állnia. Ez lehet egy mű adott szempontú értelmezése vagy két mű adott szempontú összehasonlító értelmezése. A magyar vizsgákat kedden a matematika írásbeli követi.