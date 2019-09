Felújítanak két Esztergomba vezető utat

Az Esztergomba vezető 111-es főút, és a Dobogókői út egy-egy szakaszát is felújítja a Magyar Közút.

A napokban elkezdődött a Dorogot a Duna-parti várossal összekötő 111-es főút felújítása. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkatársai egy héttel ezelőtt jelentek meg az útszakaszon, majd elsőként felmarták az úttest középső részét. Azóta az esztergom-kertvárosi vasúti átjárótól kezdve egészen az intermodális csomóponthoz vezető körforgalomig elbontották a régi, elhasználódott útburkolatot.

A közút kommunikációs osztályától megtudtuk, hogy az érintett szakaszon az egy rétegű aszfalt kopóréteg beépítése mellett mart aszfalttal töltik fel a padkát és felfestik a szükséges burkolati jeleket. Helyszíni szemlénk alkalmával a Grante Zrt. melletti, Vasúti átjáró nevű megállónak csak a hűlt helyét találtuk. Az útfelújításhoz kapcsolódva új, az előzőnél magasabb buszváró peront alakítanak ki, a buszöbölt határoló szegélyköveket pedig már el is kezdték a helyükre illeszteni.

Pilisszentléleknél szintén a burkolat profil igazításához kapcsolódva ahol szükséges, ott kiegyenlítő aszfaltréteget is beépítenek, majd miután új kopóréteggel látták el az utat, felfestik a burkolati jeleket. A tervek szerint a két útszakaszon mintegy három és fél kilométer hosszan aszfaltozzák újra az úttestet, a kivitelezési munkálatok pedig október 11-ig be is fejeződhetnek.