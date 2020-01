Előadássorozatot szerveznek Tatán, nem csak kismamáknak

Egy gyermek érkezése megváltoztatja az egész család életét. Már a várandóság hónapjaiban elkezdődik a felkészülés az új jövevény érkezésére. A leendő szülőknek, nagyszülőknek rengeteg kérdése van. Ezekre próbál válaszokat adni az a programsorozat, amit a tatai Háztűzőrző Nők és Anyák Egyesület KÁNA Kismama klubja, és Családi köre közösen szervez.

Az első rendezvényt január 15-én, szerdán tartják, ahol az újszülött fogadása lesz a téma. Az eseményt Bódiné Likó Angéla mentálhigiénés szakember és Amzulescu Melánia Gyermek- és babahordozási tanácsadó szervezi.

– A Tatai Védőnői Szakszolgálat munkatársait kértünk fel, hogy tartsanak előadást arról, hogyan készülhetnek fel előre a szülők a kórházból való hazamenetelre. De lesz gyakorlati bemutató pelenkázásról, szoptatásról, öltöztetésről, fürdetésről, és az altatásról is. Minden előadás interaktív lesz. Vagyis a résztvevők bátran feltehetik kérdéseiket, megvitathatják kétségeiket – árulta el Amzulescu Melánia, a program egyik szervezője.

– A következő előadást Bagó Natália szülésfelkészítő és szüléskísérő dúla tartja, aki háromgyerekes anya, önkéntes szoptatási segítő. A szülésfelkészítésről, a szülésélmény legfontosabb tényezőiről és a segítők szerepéről beszél majd – mondta a szervező, aki hozzátette, hogy a dúla, egy olyan, saját szülési tapasztalattal rendelkező nő, aki folyamatos fizikai, érzelmi és informatív segítséget nyújt az anyának a várandósság idején, a szülés alatt és utána is. – A dúla végig az édesanya, a szülő nő mellett van a szülőszobán. Semmi más dolga nincsen, csak, hogy az édesanyára figyeljen, különböző technikákkal átsegítse a nehézségeken – magyarázta Melánia.

A januári utolsó program a szoptatás fontosságáról fog szólni. Schneiderné Diószegi Eszter pszichológus, a Szoptatásért Magyar Egyesület, az IBCLC laktációs szaktanácsadója. Olyan specialista, aki a szoptató anya és a szoptatott csecsemő különleges igényeit szem előtt tartva megelőzi, felismeri, illetve segít megoldani a laktációval, anyatejes táplálással kapcsolatos problémákat. De feladatköre kiterjed a gyermekvárás, csecsemőgondozás és családgondozás területére is.

– A szoptatás egy nagyon fontos téma. Nagyon sok édesanya már eleve félelemmel, görcsösen áll hozzá a szoptatáshoz, pedig ennek egy természetes, nyugodt, meghitt folyamatnak kellene lennie. A szoptatási tanácsadó segít a helyes szoptatási póz, tartás megtalálásában. Hiszen minden édesanya és kisbaba más. Mindenkinek más módszer kényelmes, vagy válik be – magyarázta a szervező, aki szerint pont ezért fontos, hogy a témában minél előbb és minél több támogatást kapjanak az édesanyák. A szoptatás nemcsak a baba táplálásáról szól, hanem a kötődő nevelésről is, mint például komfortszopizás, amelyről szintén szó esik majd a január végi előadáson is.