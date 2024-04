A XII. Lábatlan-Karva Kerékpármaraton idén egy közösségi programsorozattal is kiegészülve várta az érdeklődőket szombaton. A rendezvény egyik leglátványosabb programeleme Besenyei Péter műrepülő-pilóta légi bemutatója volt.

Besenyei Péter légi bemutatót tartott Lábatlanon.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

A világszerte ismert Besenyei Péter perceken át körözött Lábatlan légterében, a Duna partjáról is és a szemközti felvidéki Karva településről is sokan csodálták a korábban a Red Bull Air Race versenysorozatban is szép sikereket elérő pilótát.