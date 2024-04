Tekintve, hogy a jókora távolság mellett eddig autópályamatricát is kellett vásárolni ahhoz, hogy időben megjárjuk a bécsi kiruccanást, a boltba való eljutásnak költségei a budapesti üzlet megnyitásával is jelentősen kevesebbe fognak kerülni Komárom-Esztergom vármegyéből, akár van pályamatricánk, akár nincs. A budapesti Arena Mallban nyíló, 3100 négyzetméter alapterületű Primark-bolt, ahogy az Origo is írta, május 28-án kedden 10 órakor fogadja az első vásárlókat.

A budapesti Primarknak nincs webáruháza

Egyébként a csalók is felfigyeltek a nyitás körüli felfokozott érdeklődésre, akik különböző hamis webhelyeket, webáruházakat is létrehoztak. A profi módon elkészített, teljesen valósnak tűnő weboldalakon, a némileg helytelen magyar feliratok, szövegek árulkodók lehetnek, de nem mindenki szúrja ki az intő jeleket. Ha vásárolni próbálunk és megadjuk személyes adatainkat, akkor egyrészt a pénzünket is bukhatjuk, másrészt a személyes adataink is ismeretlen személyekhez kerülhetnek. A bűnözők például a bankkártya adatainkat akár bűncselekmények elkövetésekor is felhasználhatják, de bizonyos esetekben a komplett személyiségünket is képesek „ellopni”.

Egyébként a Primark közleményben jelezte, hogy aggodalommal töltik el őket a hamis webhelyekről szóló hírek. Hozzátették: Magyarországon jelenleg nincs weboldaluk és nem kívánnak harmadik félen keresztül sem Primark-termékeket online értékesítésre. A Világgazdasággal azt is közölték a hónap közepén, hogy a Primark-termékeket kizárólag a következő hónapokban megnyíló budapesti üzletben lehet majd megvásárolni, épp a netes csalások miatt.

Korábban a netes csalásokkal többször foglalkoztunk már mi is. 2023 tavaszán Gombos István rendőr őrnagy, a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitánysá bűnügyi osztály és bűnmegelőzési alosztály megbízott vezetője a vishingről, vagyis a telefonos csalásokról, valamint az egyéb visszaélésekről beszélt nekünk, illetve bemutatta a kiberpajzs.hu-t.

Arra is felhívtuk már a figyelmet, hogy hogyan lehet kiszúrni, ha hamis webáruházat találunk, illetve hogy hogyan védhetjük meg a pénzünket. Bankkártya használata estén lehetőség szerint olyan webáruházban vásároljunk, amelynél a fizetés valamely banki oldalon keresztül történik, így a bankkártyánk adatai biztonságos kapcsolaton keresztül jutnak el a pénzintézet központjába, azokat a webáruház üzemeltetője nem ismeri meg. Emellett óvakodni kell az olyan weboldalaktól, amelyeknek nevében elírás vagy hiba található, valamint ahol nem, vagy hiányosan adják meg az üzemeltető cég adatait. Ezeket az oldalakat megbízhatatlannak kell tekinteni. A személyes adatok megadásánál is óvatosan kell eljárni: a bankkártyával kapcsolatos kérdésekre csak a fizetést bonyolító bank oldalán válaszoljunk.

Arról már Dr. Sántha Gergely tatabányai ügyvéd beszélt portálunknak, hogy ha emailben kapunk valamilyen felhívást, akkor figyeljünk a kapott üzenet helyesírására is. Arra is figyeljünk, hogy a csalók a legismertebb internetes oldalakat használják. Nézzük meg, hogy kitől jött a levél, kapcsolatban vagyunk-e egyáltalán a feladóval. Olyan e-mail-üzenet csatolmányát, amely ismeretlen személytől jött, soha ne nyissuk meg! Fontos, hogy semmilyen esetben se telepítsünk olyan szoftvert, alkalmazást számítógépre, mobileszközre, amely ismeretlen személytől jött! Mindemellett pedig az interneten csak megbízható felületeken fizessünk. Sose utaljunk előre!

Friss történet, hogy adathalász SMS-eket küldenek ismeretlenek a Magyar Posta és csomagküldő szolgáltatással foglalkozó cégek nevében. Nagy bajba kerülhet, aki bedől a telefonos átverésnek. Bankkártyaadatai és a bankszámláján lévő pénz is veszélybe kerül, ha a hivatkozásokra kattint. Érdemes fejben tartani ezt is, mert így, hogy a budapesti Primark-üzlet megnyitása kapcsán lehetséges, hogy a csalók ilyen trükkökkel is fognak próbálkozni. Egy másik nagy szolgálató, a Booking.com ügyfeleit is kipécézték már maguknak a csalók, ahogy arról beszámoltunk.