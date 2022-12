Karácsony közeledtével sokan útnak indulnak, hogy ajándékokat vásároljanak szeretteiknek. Egyre többen választják azonban az otthonról is intézhető internetes vásárlást, ez azonban számos előnye mellett veszélyeket is rejthet magában. Hogy az online térben is biztonságos maradjon az ünnepi vásárlás, érdemes megfogadni a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság tanácsait.

A szabályosan működő webáruházak rendelkeznek adatvédelmi szabályzattal, vagy az üzletszabályzat kitér a személyes adatok védelmére, és meghatározza a vásárlás legfontosabb feltételeit (például fizetési és szállítási kondíciók).

A webáruházban vásárolt termékekre ugyanazok a garanciák vonatkoznak, mint az egyéb üzletekben vásárolt árucikkre. Érdemes olyan webáruházat választani, ahol feltüntetik a visszavásárlási garanciát, így elkerülhetőek a későbbi kellemetlenségek.

Magyarországon a webshopon keresztül vásárlók körében legelterjedtebb az utánvétes fizetési mód, ami azt jelenti, hogy az áru ellenértékét utólag, a terméket kiszállító személy részére kell átadni. Bankkártya használata estén lehetőség szerint olyan webáruházban vásároljanak, amelynél a fizetés valamely banki oldalon keresztül történik, így a bankkártyánk adatai biztonságos kapcsolaton keresztül jutnak el a pénzintézet központjába, azokat a webáruház üzemeltetője nem ismeri meg.