Dr. Sántha Gergely, tatabányai ügyvéd szerint a csalók mindig kitalálnak valami új módszert, hogy az adatainkhoz hozzáférjenek, így nem árt szemfülesnek és óvatosnak lenni.

– Mi az internetes csalás? Mit takar pontosan?

– A Büntető törvénykönyv által is szankcionált, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalásról van szó. A bűncselekmény elkövetője az, aki a rendszert vagy az azt alkotó műszaki berendezést jogtalanul befolyásolja, azaz adatokat jogtalanul töröl, megváltoztat vagy rögzít, ideértve a belföldi és a külföldi hamis, hamisított vagy jogosulatlanul megszerzett elektronikus készpénz-helyettesítő fizetési eszközt is, például a bankkártyát. Akkor valósul meg a bűncselekmény, ha jogosulatlanul módosítják a csaláshoz nélkülözhetetlen eszközöket, a rendszereket befolyásolják, továbbá a tárolt adatokat megváltoztatják, törlik. A büntetés súlyossága az okozott kártól függ, hiszen az elkövetők a sértettnek a bűncselekménnyel egyidejűleg kárt is okoznak.

– Milyen jellemző csalások vannak? Melyek a leggyakoribbak?

– Számos fajtája létezik az internetes csalásoknak. Fogalmazhatok úgy is, hogy a lista végtelen, hiszen a csalók mindig kitalálnak valami új módszert, hogy az adatainkhoz férjenek. A leggyakoribb forma a nyereményjáték-csalás. Az elkövetők célja nem más, mint hogy pénzt csaljanak ki a felhasználótól, vagy a bankkártyájának, a netbankjának adatait megszerezzék. Meg kell említeni továbbá az úgynevezett befektetési és kriptovalutákkal kapcsolatos csalást, ez is terjed. Ebben az esetben az elkövetők óriási nyereséggel és nagyon gyorsan megtérülő befektetést ígérő ajánlatokat küldenek. Létezik még az üzleti levél formájában véghezvitt csalás is, melynek lényege, hogy üzleti vagy vezetői e-mail-címmel egy cég gyanútlan pénzügyi ügyintézőjét hamis, valótlan számla kifizetésére vagy a cég számlájáról történő pénzát­utalásra bírják rá.

– Mi a teendő, ha valaki internetes csalás áldozata lesz? Mit javasol?

– Azt tudom tanácsolni, hogy haladéktalanul tegyünk feljelentést, egyúttal azonnal meg kell szakítani minden kapcsolatot a gyanúsnak vélt oldallal, személlyel. Amennyiben van rá lehetőség, a beszélgetések tartalmát mentsük el. A problémát jelezni kell azon az oldalon is, ahol az elkövetővel kapcsolatba kerültünk! Ha esetleg a banki adatainkat megadtuk, azonnal értesítsük a hitelintézetet, ahol megteszik a szükséges intézkedéseket.

– Hogyan tudjuk megelőzni, kivédeni, hogy áldozattá váljunk?

– Tudom, könnyű mondani, megvalósítani időnként nehéz: próbáljunk meg nagyon óvatosnak lenni. Figyeljünk arra, hogy mennyi személyes információt osztunk meg magunkról a közösségi médiában. Fontos, hogy ahány oldalra regisztrálunk, annyi különféle jelszót adjunk meg. Figyeljünk a kapott üzenet helyesírására is, például vannak az „afrikai herceges” üzenetek. Arra is figyeljünk, hogy a csalók a legismertebb internetes oldalakat használják. Nézzük meg, hogy kitől jött a levél, kapcsolatban vagyunk-e egyáltalán a feladóval. Olyan e-mail-üzenet csatolmányát, amely ismeretlen személytől jött, soha ne nyissuk meg! Fontos, hogy semmilyen esetben se telepítsünk olyan szoftvert, alkalmazást számítógépre, mobileszközre, amely ismeretlen személytől jött! Az interneten csak megbízható felületeken fizessünk. Sose utaljunk előre!

A világjárvány hatása - A koronavírus-járvány megjelenésével drasztikus mértéket öltöttek az interneten terjedő különféle csalások, és sajnos komoly problémákat is okoznak. A legtöbb tagállam a koronavírus terjedésének megfékezéséért korlátozásokat vezetett be, aminek következtében sokkal több időt töltünk online, a számítógép vagy az okostelefon előtt. A megnövekedett adatforgalom egyértelműen melegágya az internetes csalásoknak. A leggyakoribb esetek, melyekkel a járvány alatt találkozhattunk, az olyan üzenetek, linkek vagy hivatkozások, amelyek hamis weboldalakra vezetnek. Ezeken például az oldalakon csodaszámba menő gyógymódokat ígérnek. Előfordultak olyan hamis üzenetek vagy hívások is, amelyekkel megpróbálták megszerezni a felhasználók jelszavát – foglalta össze a tatabányai ügyvéd.