Egynapos pályamatrica kapható már 2570 forintért

Április 1-től bővült a hazai autópályák használati díjának feltétele. Már kapható egynapos pályamatrica is, ami megvásárolható előre is, de a használat napján is. Hogy mikor és mennyit kell fizetni, cikkünkből kiderül.

Hiánypótló változás lépett életbe a gyakran autópályán közlekedőknek. Hétfőtől kapható az egynapos pályamatrica. Egynapos pályamatrica kapható április elsejétől

Forrás: Kemma.hu A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tájékoztatása a Komárom-Esztergomot is átszelő M1-es autópálya használóit is érinti. Azt írják, hogy az úthasználati jogosultság egy napra lesz érvényes, amelyet a vásárló kijelöl és a teljes hazai díjköteles úthálózaton használható lesz. Közleményükből az is kiderül, hogy a motorokra – a heti (10 napos) és havi e-matricákhoz hasonlóan – kedvezményes áron lehet majd megvásárolni a napi autópálya-matricát. Ugyanakkor a matricát meg lehet venni előre, valamint azon a napon is, amikor használni szeretnénk a díjköteles gyorsforgalmi utakat. Fontos tudni azonban, hogy amennyiben a vásárlás és az érvényesség napja egybe esik, a napi matrica a vásárlás pontos időpontjától biztosít úthasználati jogosultságot, visszamenőlegesen nem. A díj mértéke a közúti forgalomban érvényes forgalmi engedélyben szereplő hatósági bejegyzésekben (J – járműkategória, F.1 – legnagyobb össztömeg, S.1 – szállítható személyek), vagy más, a járműre kiadott egyéb hiteles okmányban foglaltak szerint a jármű fajtája és műszaki adatai alapján a következőképpen meghatározott díjkategóriától függ. A napi matrica április 1-jétől a NÚSZ Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban és saját online felületén, a nemzetiutdij.hu oldalon is megvásárolható. Egynapos pályamatrica, e-matrica árak forintban D1M (motorkerékpár): napi 2 570, heti (10 napos) 3 200, havi 5 180, éves 57 260, vármegyei éves 6 660.

D1 (a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű, legfeljebb 7 személy szállítására alkalmas személygépkocsi és annak pótkocsija): napi 5150, heti (10 napos) 6400, havi 10 360, éves 57 260, vármegyei éves 6660.

D2 (valamennyi olyan gépkocsi, amely nem tartozik egyéb díjkategóriába, és külön jogszabály alapján nem minősül útdíjköteles gépjárműnek): napi 7310, heti (10 napos) 9310, havi 14 670, éves 81 280, vármegyei éves 13 330.

U (a D2 és a B2-buszok díjkategóriába tartozó járművek vontatmánya): napi 5150, heti (10 napos) 6400, havi 10 360, éves 57 260, vármegyei éves 6660.

