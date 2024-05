Oláh Gábor, a Vöröskereszt területi koordinátora lapunknak elmondta, 1828. május 8-án született Henry Dunant, a szervezet alapítója. Ezen a napon üdvözlik a szervezet munkatársait, önkénteseit. Mivel a Vöröskereszt alapeszméje a segítségnyújtás, arra gondoltak, egyik komáromi bázisintézményükben, a Szivárvány Óvodában ültetnek fákat.

A gyerekek is kivették a részüket a faültetésből a Vöröskereszt világnapján

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Oláh Gábor rámutatott, a faültetés azért is fontos, mert a gyerekek gondozni fogják a növényeket, annak érdekében, hogy amikor felnőnek, a gyerekeiknek is el tudják mondani, hogy az udvaron található fákat még ők ültették el. A faültetés előtt az óvodások verset is mondtak, majd segédkeztek az ültetésben és meg is locsolták a frissen ültetett fákat.