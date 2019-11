Bernadett első vallomása a megye Tündérszépeként: „az egész család könnyezett a boldogságtól”

Méhész Bernadett alig merte elhinni, amikor megtudta: ő képviselheti Komárom-Esztergom megyét a Tündérszépek országos döntőjében.

A szakmai zsűri döntése nyomán Komárom-Esztergom megye szépeként, régiós második helyezettként Méhész Bernadett jutott be országos szépségversenyünk tévéshow-val és felkészítő táborral egybekötött fináléjába, ami egyben azt is jelenti, hogy ott van hazánk huszonkét legszebbje között. A 24 éves vértesszőlősi hölgyet több mint félszáz jelentkező közül válogattuk be szűkebb hazánk TOP 30-a mezőnyébe. Onnan az Esztergályos Patrik ifjúsági olimpikon párbajtörőző, Kugler László, a Gyémánt Fürdő ügyvezető igazgatója valamint Takács Zoltán főszerkesztő alkotta zsűri másodikként juttatta tovább a régiós fordulóba, ahol Vas és Győr-Moson-Sopron szépségeivel mérkőzött meg.

A régiós eredménnyel még munkaidőben hívtuk a kisgyermeknevelőként dolgozó Bernadettet, így picit várnunk kellett, hogy közölhessük vele a jó hírt.

– Éppen dolgoztam, amikor hívtak, hogy bekerültem. Hihetetlenül boldog voltam, nem is hittem el. Váratlanul ért, pár perc kellett hozzá, hogy tényleg elhiggyem – idézte fel az örömteli pillanatokat Bernadett, aki mosolyogva árulta el: természetesen nemcsak ő, hanem a családja is elképesztően boldog volt, ők is egyből keresték, amikor megtudták a jó hírt, és olvasták cikkünket a sikeréről.

– Nagyon örültek neki. Mindenkinek könny szökött a szemébe a boldogságtól – mesélte Tündérszépünk, aki nagyon várja már a felkészítő tábort is. Mint mondta, mindenképpen szeretne elsajátítani és megjegyezni minden ott hallott és látott pillanatot, annak érdekében hogy az országos döntőben méltón képviselhesse Komárom-Esztergom megyét. A vértesszőlősi szépség titkon reménykedett benne, hogy bejut a fináléba, mégis, amikor az álom valósággá vált, először alig tudta elhinni.

Nagy tétje van a döntőnek

A Tündérszépek 2020 győztese egy teljes évig használhat egy Mercedes-Benz A220 4Matic személyautót a Mercedes-Benz Hovány jóvoltából. Emellett egzotikus utazások és modellszerződés is vár a legszebbekre. A regionális forduló eredménye a Tündérszépek oldalon tekinthető meg.

Arra is kíváncsiak voltunk természetesen, hogy Bernadett hogyan vigyáz hibátlan alakjára, hogyan kapcsolódik ki.

– A munka mellett elég kevés szabadidőm jut a hobbimra, de nagyon szeretek sportolni, edzőterembe járni. A közeljövőben szeretném kipróbálni a Kangoo-t, mint sportot. Ezen kívül szeretek biciklizni és a szabadban sétálni a kiskutyámmal. Próbálok egészségesen táplálkozni, persze néha egy kis csokinak és gumicukornak nehezen tudok ellenállni – mosolyodott el a megye szépe, akitől azt is megtudtuk, hogyan ápolja a bőrét.

– Nagyon odafigyelek az arcbőröm tisztaságára és annak megfelelő ápolására, mert fontosnak tartom, hogy egy lánynak szép legyen az arca. Minden reggel és este arctisztítót és tonikot használok, illetve reggelente egy reggeli, esténként pedig egy éjszakai krémmel ápolom a bőröm – részletezte a Tündérszépek finalistája, aki kiemelte: szeretné megköszönni a szakmai zsűrinek a neki megszavazott bizalmat és azt hogy lehetőséget biztosítottak arra, hogy ő képviselhesse Komárom-Esztergom megyét a Tündérszépek döntőjében.