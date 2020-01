Az esztergomi diákok meghódították az Alacsony-Tátra hófödte csúcsát

Páratlan kilátásban gyönyörködhettek az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium tanulói, akik Cseke András osztályfőnök, valamint P. Varga Kapisztrán OFM ferences atya vezetésével jutottak fel az Alacsony-Tátra egyik legnépszerűbb csúcsára, a Gyömbérre. A csapat jövőre a Chopokot mászná meg.

Az iskola diákjai számára a túrázás nem ismeretlen fogalom, közülük néhányan igencsak kedvelik ezt a kikapcsolódási módot. Tavaly egy kisebb társaság, élén P. Varga Kapisztrán OFM ferences szerzetessel, sikeresen megmászta az Alacsony-Tátra Király-hegy nevű, 1946 méter magas csúcsát.

– A túra előtt és után is havazott, a kirándulás napjára pedig rossz időt jósoltak. Ennek ellenére ragyogó napsütés fogadott minket és sikeresen felértünk a hegyre – idézte fel a tavalyi utat az atya.

Idén egy másik hegyet, a 2043 méter magas Gyömbért célozták meg. Cseke András osztályfőnök, valamint a diákok a túra előtti napon a szécsényi rendházba utaztak, majd másnap reggel onnan folytatták tovább útjukat. Leparkoltak a Tale nevű síközpontnál, ahonnan gyalog közelítették meg a csúcsot.

– A túra tervezésekor a napsütéses órák számát is figyelembe kellett vennünk. Rendkívül meglepett minket, hogy nagyjából öt kilométer mászás során 900 méter szintkülönbséget küzdöttünk le – tette hozzá.

A csapat az úgynevezett téli úton ment fel, amelynek nyomvonalát még nagyobb hó esetén is jól lehet látni. A csúcson káprázatos kilátás és mondhatni, a tavalyinál jobb idő fogadta őket. A hegytetőről még a közeli Chopok hegyet is szemügyre vehették.

Az egyik diák, Petrovics Bence – aki társai tavalyi élménybeszámolója hallatán kapott kedvet a kiránduláshoz – elmondta, hogy ketten úgynevezett hócsúszkát is vittek magukkal, így lefelé kiélvezték a lejtők nyújtotta lehetőségeket. Megjegyezte, hogy voltak olyan szakaszok, ahol húszméterenként pihenniük kellett. A túra zárásaként pedig egy étterembe beülve a szlovák konyha remekeivel ismerkedtek.

P. Varga Kapisztrán szerint mindenkinek kedves élményként maradhat meg az emlékezetében a túra és örömmel tölti el, hogy pedagógusként meg tudott mutatni a diákjainak egy olyan dolgot, amelyet a súlyának megfelelően mindenki pozitívan értékelhet.

Petrovics Bence arra is kitért, hogy az érettségi után is szeretnének túrázni és jövőre fel akarnak jutni a Chopok csúcsára.