150 milliót kapott Tata a Malomárok-patak rendezésére

A települési önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatásáról szóló kormányrendelet alapján kap támogatást a város.

A települési önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatásáról szóló kormányrendelet megfogalmazása szerint a Malomárok-patak meder­rekonstrukciójának támogatására kapta a város a támogatást.

Tényszerűen csupán ennyi olvasható, az viszont valószínű, hogy a tataiak többsége nem tudja, hogy a sok vízfolyás közül melyik is a Malom­árok-patak. Nos, tévednek azok, akik azt hiszik, hogy az, amelyik a Cifra malom mellett vezeti el az Öreg-tó vizét az Által-­érig, ugyanis az a Malom-patak.

Molnár Andrástól, a tatai szakaszmérnökség vezetőjétől megtudtuk, hogy arról van szó, amelyik a Cseke-tó vizét vezeti el a Miklós malom és a Mahagóni étterem között az Öreg-tó felé, de nem folyik abba bele, hanem a Czégényi malomnál és a Halászcsárdánál jobbra fordulva az állóvízzel párhuzamosan halad.

A Pötörke malom kerekét is ez hajtotta egykoron, de már évtizedek óta nem. Ma is az őrlőüzem háta mögött halad tovább, keresztülmegy a hajdani bőrgyár területén épülő lakóparkon, majd az Alkotmány utcában, az UccaBár mellett tűnik fel újra, és csobog tovább a Bartók Béla út alatt, majd a Május 1. úti tömbök között, a már rég bezárt szőnyeggyár Csapó utcai oldalán, és a Berta malom után torkollik az Által-érbe.

Megtudtuk azt is, hogy nem csak iszaptalanítani fogják, hanem helyreállítják a mederburkolatait, illetve kiegészítik azokat a város belterületi részén.