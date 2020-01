Havazni kezdett a Dobogókőn, amely már fehérbe is öltöztette a tájat

Az Időkép kamerája örökítette meg, hogy szombaton a késő délutáni órákban a Dobogókőn havazás kezdődött, amely már be is borított a tájat.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szombat délutántól erősen beborult az ég, amely több helyen kisebb esővel, záporral, havas esővel, északkeleten havazással is párosul. Az éjszaka második felében az ország nagy részén megszűnik a csapadék. Északnyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet, reggelre már kevés felhőre számíthatunk. A met. hu radarján jól látható, hogy Komárom-Esztergom megye felett áthaladó csapadékhullám következtében a magasabban fekvő területeken, mint a Dobogókő havazás kezdődött a késő délutáni órákban.

Az Időkép webkamerája meg is örökítette, hogy 18 óra magasságában Dobogókőn havazni kezdett. A fehér csapadék már be is lepte a hegytetőt.

A Met Hír Facebook oldalán pedig arról számolt be, hogy a tetőre vezető utat már teljesen belepte a hó.