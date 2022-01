Júniusban átadták Komáromban a Zöld Város-projekt keretében fejlesztett Jókai ligetet és környékét, több mint 600 millió forintot fordítottak a programra. A pályázatnak köszönhetően nem csupán a Jókai liget újult meg, de a környező utcák – a Táncsics, a Sport, a Beöthy Zsolt – felújítása is megtörtént. A Jókai ligetben zenepavilon és kiszolgálóhelységek épültek. A pályázat részeként az idősebb korosztály számára kondipark létesült, elkészült az észak-komáromi erődöt szimbolizáló CultPlay játszótér is.

Szintén ebben a hónapban vehették birtokba a komáromiak a nonprofit szolgáltatóházat, amely azóta már a Generációk Háza nevet viseli. A barnamezős beruházás 570 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatással valósult meg. Az épületbe költözött a Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermekjóléti Intézmény, amely alapfeladataikon túl programokat, kikapcsolódási lehetőségeket biztosít. A projekt további célja volt az Igmándi út felől érkező, a terület megközelítését szolgáló, valamint a területen belüli sétányok kialakítása, padok, szeméttárolók elhelyezése.

Almásfüzitőn júniusban vették birtokba a megújult római tábort. Azaum látogatóbarát, élményelemekben gazdag villával gazdagodott. Kiállító- és bemutatótermek, foglalkoztatók, interaktív kiállítás, eszközbemutató várja az érdeklődőket.

Fejlődik az Ácsi Kinizsi SC sporttelepe is, amelyet taotámogatásból fejlesztenek lépésről lépésre. Legutóbb a tetőt újították fel, labdarúgóhálót, fűkaszát vásároltak, valamint a játékvezetői öltözőket tették komfortosabbá. Az önkormányzat segítségével továbbá minden évben tudtak kisebb fejlesztéseket, javításokat is elvégezni.

Komáromban október 6-án nyitotta meg kapuit a felújított és kibővített Csillag erőd. Az eseményen Áder János köztársasági elnök is részt vett. A Liget Budapest Projekt keretében megvalósult hatmilliárd forintos beruházással egy új, több mint 7000 négyzetméteres kulturális központ jött létre, ahol a Szépművészeti Múzeum hányatott sorsú gipszgyűjteménye is méltó otthonra talált. Az erődben a látogatók megcsodálhatják majd többek között Andrea del Verrocchio Bartolomeo Colleonit és Donatello Gattamelatát ábrázoló, több méter magas lovas szobrainak minden részletében méretarányos másolatát, csakúgy, mint a milói Vénusz, a Laokoón-szoborcsoport vagy Michelangelo több szobrának hasonmását.

Csémen is elkészült a lakosok által nagyon várt, korszerű orvosi rendelő, amelyet október végén adtak át. A belső terek kialakítását belsőépítész segítette, új bútorokat is vásároltak, parkoló épült a rendelő mellett. Kisigmánd a projektnek köszönhetően új orvosi eszközöket kapott. Az épületben a védőnői szolgálat is helyet kapott. Nemrégiben a megújult sportöltözőt is átadták, valamint a Magyar Falu Program segítségével szintén gyarapodik a falu, az óvoda is belső felújításon esett át.

Februárra fejeződhet be a Tatabányai Tankerületi Központ történetének eddigi legnagyobb beruházása Nagyigmándon. A projekt keretében megvalósul a község igényeit is kiszolgáló 1300 négyzetméteres sportcsarnok, szabványos küzdőtérrel, lelátóval és öltözőkkel. A fejlesztési csomag része volt a jelenlegi iskolaudvar korszerűsítése és egy rekortán sport- és futópálya kialakítása is, amelyek már elkészültek.