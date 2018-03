Kiderült, mitől rettegnek legjobban az autósok

Több mint 25 ezer autótulajdonos megkérdezésével és visszajelzései alapján fejlesztette ki legújabb gumiabroncsát a tatabányai Bridgestone.

Ezt ne hagyja ki! Dologtalanul tengődnek a muszlim bevándorlók

A felmérésből kiderült, mitől rettegnek az autósok leginkább, és mit tartanak a leginkább veszélyesnek. Az esős, vizes úton az autójukat naponta használó autósok 43 százaléka a kanyarokban való jó irányíthatóságot, valamint a rövid féktávot tartja a gumiabroncsok legfontosabb tulajdonságának. Ennek hátterében az áll, hogy vizes úton, főutakon és autópályákon az előzést, a városi forgalomban pedig a váratlan közlekedési helyzetek elkerülését tekintik a vezetők a legnehezebb és legveszélyesebb forgalmi szituációnak – derült ki a Bridgestone autósok körében végzett páneurópai felméréséből.

Autópályán, vizes útfelületen a megkérdezett autósok számára a legnagyobb kihívást az előzés, az autóutakon pedig az úgynevezett lassújárművek és a mezőgazdasági gépek, traktorok kikerülése jelenti. A gépjárművezetők ugyanakkor nagy kockázatként tekintenek azon ritkábban előforduló esetekre, amikor hirtelen felbukkanó vadállatokkal és az úgynevezett „szellemsofőrökkel” való összeütközés elkerülése érdekében kell hirtelen irányt váltaniuk.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Esőben a városi közlekedés is több kihívást tartogat a lecsökkent látótávolság miatt. A megkérdezett autósok ilyen helyzetekben a hirtelen eléjük lépő gyalogosoktól és gyermekektől, vagy az eléjük kanyarodó kerékpárosoktól tartanak a leginkább, de különösen az eső kezdetén, amikor az útfelület még nyálkás és csúszósabb is, a kanyarodást is nehezebbnek tartják, mint száraz úton.

– Az időjárás közlekedésbiztonságra gyakorolt hatását az autósok érzékelik a legjobban. Elmondhatjuk, hogy az egyre kiszámíthatatlanabb időjárás miatt szemléletváltás zajlik az autóstársadalomban, hiszen az abroncsok közlekedésbiztonságban játszott funkciói immár fontosabbak az autósoknak, mint az ár (23 százalék), vagy az üzemanyag-hatékonyságban (8 százalék) játszott szerepük – mondta Hunyadi Szabolcs, a Bridgestone Magyarország Kft. értékesítési vezetője.

Kifejezetten az eső jelentette közlekedésbiztonsági kihívásoknak és a felmérésben megkérdezett autósok elvárásainak megfelelően fejlesztette ki legújabb nyári abroncsát a Bridgestone. Az abroncsok méretválasztékának 60 százaléka a Bridgestone tatabányai üzemében készül, és innen kerül az európai gumiszerviz műhelyekbe és a jelentősebb autógyártókhoz.

A TÜV SÜD Európa legnagyobb független minőségellenőrző és tanúsító intézetének teszteredményei alapján, a Turanza T005 abronccsal vizes úton, 60 km/óra sebességgel haladó autónak lényegesen rövidebb a fékútja: átlagosan 2,3 méterrel rövidebb féktávon lassítható le teljesen. Az abroncs jobb irányíthatóságát, manőverezhetőségét pedig az mutatja, hogy ugyanezzel a sebességgel kisebb, akár 42 méteres íven is képes biztonságosan kanyarodni.

Abban, hogy az abroncs vizes útfelületen is jól tapad és jobban irányítható, a Bridgestone több újítása is fontos szerepet játszik.

– A Turanza T005 abroncs futófelületének közepén lévő mintaárok kialakítása optimalizálja az abroncs és az útfelület között lévő folyadék áramlását, a nagyszámú és nyitott vállblokkok pedig könnyebben vezeti el azt – mondta Németh Gergely, a Bridgestone Magyarország Kft. műszaki főmunkatársa, aki azt is kiemelte, hogy új megoldás az is, hogy az abroncs futófelületén, az árkok közötti mintaelemek sarkai lekerekítettek, a vállblokkok pedig egymással összekapcsoltak. Ez lehetővé teszi, hogy a minta széle fékezéskor kevésbé deformálódjon, és kevésbé emelkedjen el az útfelülettől, az abroncs így nagyobb felületen érintkezik az úttesttel és rövidebb lesz a féktáv.

A Turanza T005 vizes útfelületen nyújtott jobb tapadásában jelentős szerepet játszik a gumikeverék is. A Bridgestone gyárai közül a világon elsőként a tatabányai gyárba került beépítésre egy olyan új típusú alapanyag előkészítő berendezés, amely az eddigieknél jobb, egyenletesebb minőségű gumi alapanyagot állít elő az abroncsgyártáshoz, így a Turanza T005 abroncsokhoz is.

Az új fejlesztésű Turanza T005 abroncsok több mint 100 különböző méretben érhetőek el, a 14-21 coll mérettartományban. A méretválaszték mintegy 60%-a Magyarországon, a Bridgestone tatabányai gyárában készül, és innen jut el az autósok millióihoz.