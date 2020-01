Máig nem felejtette el az olasz Serie A-ban játszó U.S. Lecce Vincze Istvánt. Születésnapja, és máig emlékezetes gólja apropóján köszöntötték a több mint 30 ezres stadionjukban az Internazionale elleni meccsen.

– Nagyon nehéz szavakba foglalni, mennyire jó érzés volt, hogy ennyi idő elteltével is ekkora szeretettel fogadnak egy olyan labdarúgót, aki lassan harminc esztendeje távozott a klubtól – mondta a Nemzeti Sportnak a 44-szeres válogatott, a Tatabányai Bányász volt játékosa, Vincze István, arról, hogyan is fogadták és köszöntötték őt születésnapja alkalmából az U.S. Lecce Internazionale elleni meccsén vasárnap.

Istvan Vincze è tornato a casa. Indimenticabile il suo gol decisivo a Bari nel derby della stagione 89/90 #avantilecce Közzétette: U.S. Lecce – 2020. január 19., vasárnap

Vincze Pilu, ahogy máig sokan hívják, örökre belopta magát a Lecce-drukkerek szívébe: 1990 februárjában a Bari–Lecce meccsen szerzett gólját azóta is emlegetik. Olyannyira, hogy a csapat Facebook-oldalán a köszöntésről szóló poszt alatt is volt, aki arról kommentelt, hogy anno látta ezt a találatot:

Vincze azt is elárulta, hogy születésnapját és a Bari elleni gól évfordulóját kötötték össze az olasz klub vezetői, és valamikor novemberben elkezdték a szervezést, ő pedig pénteken érkezett a családjával Leccébe. Hozzátette: jó volt egy kis időutazást tenni, feleleveníteni a régi emlékeket.

– Kaptam emlékplakettet, amely arra a bizonyos Bari elleni mérkőzésre emlékeztet, és egy tortát is, amit közösen megettünk Jó volt egy kis időutazást tenni, feleleveníteni a régi emlékeket. Kaptam emlékplakettet, amely arra a bizonyos Bari elleni mérkőzésre emlékeztet, és egy tortát is, amit közösen megettünk – részletezte Pilu, akinek az első leccei edzése is megnézhető a Youtube-on:

Hogy milyen volt a hangulat a meccsen és Pilu köszöntésén, azt jól mutatja az alábbi videó a stadionból: