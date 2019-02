Hétvégi meccscenter: ezeken a találkozókon szurkolhatunk csapatainknak

Kézilabda, EHF-kupa, csoportkör, 2. forduló

Rabotnik (macedón)–Grundfos Tatabánya KC

Bitola, Mladost Aréna, vasárnap, 19 óra.

A macedón bajnokság bronz­érmesének otthonában folytatja nemzetközi szereplését a Tatabánya. Az első, meglehetősen pechesen elveszített első mérkőzést követően most Bitolában kellene javítani a mérlegen. Ám ez korántsem ígérkezik könnyű feladatnak, mivel a macedón gárda a német Hannover otthonában sem vallott szégyent. Ahhoz, hogy a vendég kék-fehéreknek esélyük legyen egy szép, és nem utolsósorban jó eredmény elérésére, ahhoz szinte hibátlan játékra lesz szüksége a Matics-csapatnak. A kupameccsen két görög játékvezető fújja majd a sípot.

NB I. B., Nyugati csoport, férfi, 12. forduló

TUNGSRAM SE-Nagykanizsa–Tatai AC

Nagykanizsa, szombat, 17 óra.

Több mint két hónap szünet után folytatódik a pontvadászat, a TAC pedig az egyik kiesőjelölt otthonában kezdi az évet. A Nagykanizsa az utolsó előtti helyen áll, mindössze két győzelemmel. – Az alapozás sikerülhetett volna jobban is, néhányan meg is sérültek – mondta Sibalin Jakab, a tatai kézisek vezetőedzője. Ennek ellenére győzni szeretnénk, de ez nem lesz egyszerű, hiszen a kanizsaiak két átlövővel is erősítettek. Sibalin Jakabtól megtudtuk: a keret nem változott, a sérültek közül azonban nem mindenki épült fel. Bagi Gergely keresztszalag-szakadást szenvedett, a szezon visszalévő részében már nem is játszhat. Sárosi Ádám nemrég kezdte el az edzéseket és Györfi Márió sem százszázalékos.

Vízilabda, OB I., férfi, 13. forduló

Tatabányai Vízmű SE–Vasas

Tatabánya, Buborék, szombat, 16 óra.

Mindkét gárda szempontjából kulcsfontosságú a hétvégi mérkőzés, mert eldöntheti, hogy az alapszakasz végén ki zár előkelőbb pozícióban. Zantleitner Tamás, a vízművesek szakvezetője elmondta, hogy a hazaiak számára rosszkor jött a fővárosiaknál bekövetkezett hétközi edzőváltás, mivel ilyenkor mindenki bizonyítani akar az új trénernek, és általában jobban is pörögnek a játékosok. Ám ha a Tatabánya fegyelmezetten pólózik, akkor megszerezheti a három pontot, hiszen komplett kerettel fogadhatja a budapestieket. A mérkőzést Tóth Imre és Tóth Sándor vezeti.

OB I., női, 15. forduló

Eger–RB-Tatabánya

Eger, Bitskey-uszoda, szombat, 19:45 óra.

A mérkőzés Vogel Gábor és Marnitz Miklós játékvezetők sípjelére kezdődik. A vendégek egyértelmű célja, hogy minél tovább szorossá tegyék a találkozót, amelynek egyébként a házigazdák az esélyesei. Zantleitner Krisztina, a Tatabánya vezetőedzője kiemelte, hogy jó lenne jól kezdeni, mert azzal akár még zavarba is hozhatnák az egrieket, megnehezítve ezzel is a dolgukat. A vendégeknél nincs hiányzó játékos.

Kosárlabda, amatőr női NB I., Piros csoport, 16. forduló

Tatabányai KC–Kecskeméti KC

Tatabánya, vasárnap, 16 óra.

Kötelező győzelemre készül a TKC, a rivális ugyanis 3-10-es mérleggel a tabella 10. helyén áll (a TKC 8-7-tel a 6.) Mint Mózes Emiltől, a TKC szakosztályvezetőjétől megtudtuk: a kecskeméti gyakorlatilag egy juniorcsapat, rutinról nemigen beszélhetünk esetükben. Ősszel egyébként az Alföldön a TKC nyert, még ha nem is könnyen. A Tatabányánál mindenki bevethető.

Zöld csoport, 16. forduló

Tatai SE–Sportdarázs

Tata, vasárnap, 13 óra.

A tataiakra nem vár könnyű feladat, ugyanis a soproniak a tabella 2. helyén állnak, mindössze egyetlen vereséggel. – A védekezésre kell nagy hangsúlyt fektetnünk, ugyanis a Sportdarázsnak kiváló a centermunkája – fogalmazott Szabó Judit, a tataiak vezetőedzője. Ebben kulcsszerep hárulhatna Heizer Andreára, ám a TSE játékosa sérüléssel bajlódik. A tataiaknál Heizeren kívül Szűts Boglárka játéka is kérdéses.