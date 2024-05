Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelenlétében adták át május 10-én, pénteken a részlegesen felújított Igmándi erődöt Komáromban. Szijjártó Péter azt hangsúlyozta, a kölcsönös tiszteleten alapuló szlovák–magyar kapcsolat is segített abban, hogy a beruházás létrejöhessen.

Naszály 50 éves álma válhatott valóra, amikor hivatalosan is átadták azt a külterületi utat, ami összeköti a települést Dunaalmással. A több mint két kilométeres szakaszt a naszályi ovisok már birtokba is vették. Videót is hoztunk az eseményről.

Sokkoló részletek derültek ki az M1-esen történt tömegkarambolról. Öt autó karambolozott. Később kiderült, hogy a helyszínen egy ember életét vesztette, ám nem a karambol következtében. Az utasok kiszálltak a járművekből, ám az egyiküket elütötte egy autó, ennek következtében ő átrepült a szemközti sávba, ahol áthajtott rajta egy arra közlekedő gépjármű.

Mintegy 5 évtized szolgálat után nyugdíjba vonul a dorogi mentőápoló legenda, Mészáros Ferenc. 1977-ben lépte át először a Dorogi Mentőállomás kapuit, ahol aztán mintegy 50 éven át teljesített szolgálatot. Az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán mondott köszönetet a mentőápoló áldozatos munkájáért.