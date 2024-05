Már csak pár nap és végre megműtik az 5 éves baji kislányt, Kingát. A hetedik sztrók után végre esélyt kap a kislány a gyógyulásra.

Kingát hét sztrók után végre megműtik. Gabi végig kislány amellett marad a kórházban

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Kingának tavaly szeptemberben volt az első sztrókja. Az utóbbi nyolc hónapban pedig további hat rohamot kapott. Gabi, Kinga édesanyja mesélt a Kemma.hu-nak arról, hogy most végre milyen műtét is vár kislányára.

Legyőzik a sztrókot

– Anya, néni? – hallatszik a telefonban Kinga hangja, ahogy azt kérdezi, hogy kivel beszél az édesanyja. Bár még csak keresi a szavakat és a mondatai néha kuszák, Gabi, kislánya minden kérdésére türelmesen válaszolt.

A beszédes, cserfes kislány ugyanis rengeteget változott az elmúlt hónapok során. A hét sztrók nem múlt el nyomtalanul. A legutóbbi roham után a teljes beszédkészségét elvesztette és a jobb oldala is lebénult. Azóta is minden nap tanulással és gyakorlással telik. Hogy mikor lesz vége a megpróbáltatásoknak egyelőre nem tudni. Gabi nem is mer előre tervezni. Csak azt szeretné, ha végre túl lennének végre a keddi műtéten. Ha sikerül a beavatkozás három hét múlva jöhet a következő.